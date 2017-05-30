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Умер самый плодовитый индийский режиссер

31.05.2017 11:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Хайдарабаде скончался индийский режиссер Дасари Нарьяна Рао. Об этом сообщает The Indian Express.

Дасари Нарьяна Рао. Фото: alchetron.com

Кинематографисту было 75 лет. Он умер в частной клинике KIMS после продолжительной болезни. Причина смерти — сердечная недостаточность.

Отмечается, что Рао был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему предстояла хирургическая операция.

Состояние здоровья режиссера начало ухудшаться в феврале. С тех пор у Рао отказали легкие и почка.

В фильмографии Дасари Нарьяны Рао около 150 картин — он был занесен в Книгу рекордов Лимка (индийcкий аналог Книги рекордов Гиннесса) как самый плодовитый индийский режиссер.

Рао — автор таких болливудских лент, как «Любовная тайна», «Репутация» и «Изгнанник».

 
 
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В Хайдарабаде скончался индийский режиссер Дасари Нарьяна Рао. Об этом сообщает The Indian Express.

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