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Умер самый плодовитый индийский режиссер
31.05.2017 11:37 — Новости Культуры | Tut.by
В Хайдарабаде скончался индийский режиссер Дасари Нарьяна Рао. Об этом сообщает The Indian Express.
Кинематографисту было 75 лет. Он умер в частной клинике KIMS после продолжительной болезни. Причина смерти — сердечная недостаточность.
Отмечается, что Рао был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему предстояла хирургическая операция.
Состояние здоровья режиссера начало ухудшаться в феврале. С тех пор у Рао отказали легкие и почка.
В фильмографии Дасари Нарьяны Рао около 150 картин — он был занесен в Книгу рекордов Лимка (индийcкий аналог Книги рекордов Гиннесса) как самый плодовитый индийский режиссер.
Рао — автор таких болливудских лент, как «Любовная тайна», «Репутация» и «Изгнанник».
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В Хайдарабаде скончался индийский режиссер Дасари Нарьяна Рао. Об этом сообщает The Indian Express.
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