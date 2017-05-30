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Работа "Беларусьфильма" должна кардинально измениться - Жарко
31.05.2017 11:46 — Новости Культуры | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа Национальной киностудии "Беларусьфильм" должна кардинально измениться. Такое мнение высказал сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил Василий Жарко, правительством поставлена задача перед Министерством культуры и киностудией "Беларусьфильм" по увеличению доходов от реализации созданной продукции, а также разработке бизнес-плана киностудии с учетом загрузки ее мощностей после реконструкции. "Работа киностудии должна кардинально измениться начиная от стиля управления и формы работы и заканчивая привлечением к сотрудничеству опытных белорусских продюсеров и режиссеров", - рассказал вице-премьер.
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Как отметил Василий Жарко, правительством поставлена задача перед Министерством культуры и киностудией "Беларусьфильм" по увеличению доходов от реализации...
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