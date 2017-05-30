31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Коллективы из Беларуси, Польши и Литвы примут участие в открытом региональном фестивале "Полонез-2017" в Слониме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Слонимском районном исполнительном комитете.

Фестиваль будет проводиться в 13-й раз. В Слоним 3 июня съедутся свыше двух десятков коллективов - детских и взрослых хореографических, оркестровых и вокально-хоровых, как профессиональных, так и любительских. Соберет танцевально-музыкальный форум представителей Польши и Литвы, а также коллективы из Гродненской и Брестской областей.

В этом году впервые открытие фестиваля пройдет в обновленном городском парке. Участники фестиваля соберутся на берегу канала Огинского. "Костюмированное шоу пройдет в антураже XVIII столетия. На лодке из тумана к участникам фестиваля выплывет Михаил Казимир Огинский, дядя знаменитого композитора, создатель музыкального театра в Слониме", - отметили в райисполкоме. Изюминкой церемонии открытия станет танцевальный флешмоб: десятки гостей и участников праздника одновременно закружатся в танце под звуки знаменитой мелодии.

Продолжится фестиваль костюмированным театрализованным шествием участников по центру Слонима. После этого начнется конкурсная программа, коллективы представят профессиональному жюри свои варианты известного танца и музыкального произведения. Номера будут оценивать с точки зрения исполнительского мастерства, оригинальности сценической постановки, зрелищности костюмов. Участники выбирают разный музыкальный материал, однако каждый год не единожды звучит в разных вариациях известная мелодия полонеза Огинского.

"Фестиваль сталь своеобразным культурным брендом и визитной карточкой города. Он постоянно привлекает и новых участников, и зрителей", - отметили в райисполкоме. Фестиваль "Полонез" проводится с целью популяризации этого танца, взаимообогащения репертуаром и совершенствования профессионального мастерства коллективов, расширения и укрепления творческих связей, взаимодействия национальных культур.

Форум проводят в Слониме не случайно. Здесь прошла большая часть детства и юношества автора одного из самых знаменитых полонезов Михаила Клеофаса Огинского. В Слониме жил его дядя Михаил Казимир Огинский, великий гетман литовский, меценат, композитор, поэт. С его именем связан расцвет Слонима во второй половине XVIII столетия. В то время здесь действовал театр оперы и балета, а Слонимская капелла была одним из самых больших придворных оркестров Европы. Памятная доска с его именем размещена на здании современного городского драматического театра. Интересно, что полонез Огинского в 1991 году рассматривался как вариант государственного гимна Беларуси, однако был отклонен как слишком сложный для исполнения. Вокальный ансамбль "Песняры" исполнял полонез на нескольких языках.-0-