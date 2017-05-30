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Спустя семь лет Стинг снова выступит Минске

31.05.2017 11:52 — Новости Культуры | БелТА  
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Спустя семь лет Стинг снова выступит Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя семь лет Стинг снова приедет в Минск. Концерт состоится 8 октября в "Минск-Арене". Знаменитый музыкант привезет в белорусскую столицу программу "57th & 9th", с которой он отправился в мировое турне.

Белорусские поклонники смогут оценить новую программу и услышать любимые хиты.

Новый студийный альбом Стинга под названием "57th & 9th" вышел 11 ноября 2016 года. Именно его презентует музыкант во время гастролей. Уже состоялись концерты в Северной и Южной Америке, Мексике. Впереди выступления в Австрии, Эстонии, Венгрии, Македонии, России, Польше, Литве, Украине и Беларуси.

Необычное название пластинка "57th & 9th" получила благодаря перекрестку двух улиц - 57-й и 9-й. Каждый день по дороге в студию Стинг проходил именно мимо этого перекрестка. В альбом вошло десять песен, каждая из них открывает многогранность стилей Стинга.

В творческой копилке Стинга 16 статуэток Grammy, награды American Music Awards, MTV Music Awards, "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "Кейт и Лео" и др. Он три раза номинировался на премию Оскар в категории "Лучшая песня к фильму". На "Алее Славы" в Голливуде есть его именная звезда.

В последний раз концерт Стинга в Минске проходил в 2010 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Новый студийный альбом Стинга под названием "57th & 9th" вышел 11 ноября 2016 года. Именно его презентует музыкант во время гастролей.

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