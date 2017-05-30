31 мая, Быхов /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Израильский театр песни "Мерхавим" ("Просторы") выступит впервые на VIII Международном музыкально-спортивном празднике "Большая бард-рыбалка", который пройдет 28-30 июля в поселке Грудичино Быховского района. Об этом сообщила сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и организации праздника арт-директор проекта Ольга Залесская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создателем можно сказать семейного авторского театра является наш земляк из Витебска поэт и бард Борис Бляхман, с ним вместе на главную сцену бард-рыбалки выйдет его жена Марина Гершман (вокал), а израильских музыкантов заменят белорусские, - рассказала Ольга Залесская. - Театр "Мерхавим" был создан в Витебске в 1991 году и с тех пор не изменяет своему главному предназначению - сочинять и исполнять песни, связанные с жизнью евреев, их культурой, историей и современностью".

Творчество театра песни "Мерхавим" включает в себя программы и спектакли, записанные в студии и выпущенныe на 15 CD. "Мерхавим" стремится к своему особому жанру, совмещая традиции еврейской музыки, авторской песни и театрализацию. Многие песни основываются на традициях еврейского городского фольклора, а также на произведениях еврейских писателей.

На бард-рыбалке они выступят с программой "Блуждающие звезды". Это цикл песен по мотивам романа Шолом Алейхема "Блуждающие звезды" о влюбленной паре детей, сбежавших из дома с бродячими актерами, разлученных судьбой и встретившихся спустя много лет. "Песни хороши и независимы друг от друга, но, собранные в единую программу, создают неповторимое настроение романтической грусти и радости, присущее сказке", - отметила Ольга Залесская. Кстати, в популярной песне "Блуждающие звезды" есть упоминание и о городе Бобруйске, который в этом году является культурной столицей Беларуси.

Проект "Большая бард-рыбалка" стартовал в 2010 году. Организаторами мероприятия выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда", коммунальное предприятие "Могилевоблтурист" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальный партнер - ОАО "Белшина". Генеральный информационный партнер - УП "БЕЛТА".-0-