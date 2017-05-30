Стинг приедет в Минск с новым альбомом уже в октябре

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Британский исполнитель Стинг (Sting) даст концерт на "Минск-Арене" 8 октября этого года, сообщили Sputnik организаторы выступления артиста.

Музыкант уже посещал Минск: в 2010 году он дал успешный концерт со своими старыми и всеми любимыми хитами. В 2017-м он приедет в белорусскую столицу с новым альбомом, который фанаты ждали десять лет.

Композиции со сборника "57th & 9th" прозвучат 8 октября в Минске вместе с другими песнями Стинга, которые знает и любит практически весь мир.

Концерт пройдет на самой большой площадке столицы — "Минск-Арене", где периодически выступают многие мировые знаменитости.

Стинг на сцене более сорока лет, за это время он получил 16 наград "Грэмми", "Золотой глобус", три номинации на "Оскар", звезду на "Аллее Славы" в Голливуде и другие награды. Сегодня Стинга называют одним из самых уважаемых и влиятельных мировых артистов.