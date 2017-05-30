Василий Жарко. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа Национальной киностудии "Беларусьфильм" должна кардинально измениться. Такое мнение высказал сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Василий Жарко, правительством поставлена задача перед Министерством культуры и киностудией "Беларусьфильм" по увеличению доходов от реализации созданной продукции, а также разработке бизнес-плана киностудии с учетом загрузки ее мощностей после реконструкции. "Работа киностудии должна кардинально измениться начиная от стиля управления и формы работы и заканчивая привлечением к сотрудничеству опытных белорусских продюсеров и режиссеров", - рассказал вице-премьер.

По его словам, вопросы развития "Беларусьфильма" и национального кинопроизводства в целом находятся на контроле правительства. Василий Жарко напомнил, что по поручению главы государства до 7 ноября текущего года будут завершены работы по реконструкции и строительству объектов киностудии. "Однако несмотря на системную государственную поддержку в сфере кинематографии не создан кинопроект, который был бы востребован зрителем, стал прорывом в белорусском кинематографе", - констатировал вице-премьер. Он добавил, что отечественное кино пока что остается преимущественно продуктом для внутреннего потребления.-0-