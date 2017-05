В марте 2017 года на нью-йорском Уолл-стрит перед знаменитым бронзовым быком появилась бронзовая скульптура девочки. Теперь нью-йоркский художник Алекс Гардега поставил рядом «Писающего мопса». Собачка мочится как раз на девочку и этим выражает отношение художника. Увы, мопс не прижился: автор сам забрал его домой, опасаясь, что прохожие уничтожат малыша.

Urinating «Sketchy Dog» statue shows up next to Wall Street’s «Fearless Girl» https://t.co/Mxk2xfek3l pic.twitter.com/nkPdzOTG7B