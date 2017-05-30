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"Смелая девочка" с Уолл-стрит обзавелась питомцем - "Писающим мопсом". Но ненадолго

31.05.2017 13:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В марте 2017 года на нью-йорском Уолл-стрит перед знаменитым бронзовым быком появилась бронзовая скульптура девочки. Теперь нью-йоркский художник Алекс Гардега поставил рядом «Писающего мопса». Собачка мочится как раз на девочку и этим выражает отношение художника. Увы, мопс не прижился: автор сам забрал его домой, опасаясь, что прохожие уничтожат малыша.

Алекс Гардега, художник из Нью-Йорка, был очень недоволен, когда на средства банка State Street Global Advisors напротив знаменитого быка поставили маленькую девочку в платье. По замыслу авторов, девочка выражала идеи феминизма: одновременно она символизировала участие женщин в финансовом бизнесе и бесстрашное противостояние корпоративному капитализму.

Гардега решил, что это на самом деле просто реклама банка, которая использует пафосные идеи и одновременно портит чужую работу — собственно «Атакующего быка» Артуро Ди Модики.

В интервью NBC Гардега рассказал, что хотел точно так же принизить девочку, как это сделали авторы самой девочки по отношению к быку.

«Это корпоративный нонсенс. Статую поставили на деньги финансовой компании, которая таким образом продвигает свой инвестфонд. Многомиллиардный бизнес пиарится за счёт чужого произведения искусства», — заявил Гардега.

New York Post пишет, что прохожие реагировали на мопса в основном негативно: одна женщина даже пнула его, проходя мимо. Напрасно Гардега пытался донести до них свою идею: «У быка была цельность. А эта девочка не имеет ничего общего с феминизмом. Это просто неуважение к быку».

Опрошенные журналистами представители феминистского сообщества не одобрили «Писающего мопса». В конце концов, Гардега сам забрал мопса домой, потому что не без оснований опасался вандализма.

«Смелую девочку» установили на Уолл-стрит 8 марта, изначально на месяц, но потом администрация города продлила разрешение ещё на 11 месяцев «по многочисленным просьбам». Не исключено, что девочка останется напротив быка навсегда. Ди Модика подал в суд на State Street Global Advisors, он считает, что девочка портит его композицию и нарушает авторские права, поскольку использует быка против изначального замысла.

 
 
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Рядом со статуей "Смелой девочки", которая теперь стоит напротив "Атакующего быка" на Уолл-стрит, нью-йоркский художник Алекс Гардега поставил "Писающего мопса"....

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