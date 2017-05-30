|
Главные города на всех континентах. Тест по столицам мира
31.05.2017 13:40 — Новости Культуры | Tut.by
Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли проверить свои знания. Вспомните школьные уроки, свои путешествия, увлекательные телепередачи или книги и пройдите тест TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии