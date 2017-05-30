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Главные города на всех континентах. Тест по столицам мира

31.05.2017 13:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли проверить свои знания. Вспомните школьные уроки, свои путешествия, увлекательные телепередачи или книги и пройдите тест TUT.BY.

 
 
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Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли...

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