Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли проверить свои знания. Вспомните школьные уроки, свои путешествия, увлекательные телепередачи или книги и пройдите тест TUT.BY.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главные города на всех континентах. Тест по столицам мира Сможете ли вы правильно назвать столицы мира? Не сомневаемся, что вы отлично ориентируетесь в европейских странах. Но мы усложнили задание, чтобы вы могли...