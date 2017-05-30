Змея попыталась съесть другую змею, но передумала и выплюнула соперницу еще живой

Житель Техаса опубликовал на своем канале на Youtube удивительное видео из жизни дикой природы. Сюжет о том, как огромная черная змея пытается сьесть другую змею, а потом неожиданно выпускает ее из пасти, посмотрели уже 1,5 миллиона пользователей.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Любопытно, что в итоге нападавшая змея уползла с поля боя, а жертва решила никуда не спешить.

По мнению доцента университета Рутгерса Сары Руане, которым она поделилась с сайтом Gizmodo, «змеи постоянно едят друг друга. Когда их что-то пугает или кто-то нападает на них, одно из первых оборонительных действий для змей — избавиться от всего, что находится в их желудке (чтобы облегчить себя и стать проворнее)».