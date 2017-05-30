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Змея попыталась съесть другую змею, но передумала и выплюнула соперницу еще живой
31.05.2017 15:07 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Техаса
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Любопытно, что в итоге нападавшая змея уползла с поля боя, а жертва решила никуда не спешить.
По мнению доцента университета Рутгерса Сары Руане, которым она
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Житель Техаса опубликовал на своем канале на Youtube удивительное видео из жизни дикой природы. Сюжет о том, как огромная черная змея пытается сьесть другую змею, а...
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