В Толочине обсудили готовность сельхозпредприятий района к заготовке кормов



Не за горами “зеленая жатва”. Как отметил председатель райисполкома Егоров С. В., в череде важнейших сельскохозяйственных кампаний — посевная, уборочная — эта для нашего животноводческого комплекса района имеет особое значение. Она дает задел на весь год. Уровень производства молока и мяса напрямую зависит от кормовой базы.

Если говорить об отличии предстоящей кормозаготовки от предыдущих, то оно не радует. Травы не наросли, нет урожайности. Остается только надеяться, что что-то изменится в лучшую сторону в ближайшие дни. Как отметил руководитель района, не хочется повторять прописную истину, но без кормов ничего не будет.

Если вспомнить трудности с грубыми и сочными кормами в только что прошедшую зимовку, то для отдельных предприятий, не заготовивших их в нормальном объеме, это будет продолжительное время еще отражаться на их экономике. Переброска кормов из-за немалого расстояния потребовала дополнительных затрат на топливо, оплату труда людей, значительного отвлечения техники.

Заседание исполкома по данному вопросу было разделено на две части — на заслушивание его, обсуждение, принятие решения и выезд на машинный двор и в поле ОАО “Корольки”. К слову, хозяйство параллельно с завершением работ в поле, посевом кукурузы занималось и подготовкой всего шлейфа кормоуборочной техники к “зеленой жатве”. Вся она, начиная от косилок, граблей, измельчителя, пресса и заканчивая прицепами для отвозки измельченной массы, находится на линейке готовности. Теперь только выезжай — и готовь корма. К 1 июня, как стоит задача, такая готовность должна быть по каждой единице техники во всех хозяйствах.

Подробную информацию по готовности к кормозаготовке в разрезе сельхозпредприятий сделал начальник управления сельского хозяйства Колесников С. В.

Планируется заготовить 6870 тонн сена, 111 тысяч тонн сенажа, 90 тысяч тонн силоса, а также заготовить корма в полимерные материалы в количестве 6000 тонн. Таким образом на одну условную голову скота придется 30 центнеров кормовых единиц травяных кормов.

К заготовительной кампании готовы приступить 28 кормоуборочных комбайнов, 10 К-Г-6 “Полесье”, 57 косилок, в том числе 9 широкозахватных, с шириной захвата 9 метров, 32 единицы механических граблей, 31 пресс-подборщик, 40 тракторных прицепов для перевозки кормов.

Имеется 4 комбинированных пресс-подборщика для заготовки травяных кормов в полимерный материал — в ОАО “Корольки”, УП “Рыдомльский”, УП “Надежино”, ОАО “Толочинский райагросервис”.

Согласно расчетам на заготовку сенажа требуется 22 дня. Это в среднем по району. А это уже, если думать о таком приоритете, как качество, сделал акцент на данном моменте Сергей Валерьевич Егоров, заведомо ему во вред. Соблюдая оптимальные сроки, сделать это надо за 10 — 12 дней. Злаковые травы следует убирать в конце фазы выхода в трубку до начала колошения. Это же можно сказать и о травосмесях многолетних бобовых и злаковых трав. А вот однолетние бобовые и бобово-злаковые травосмеси нужно косить в фазу начала цветения. Индикатор уборочной зрелости — содержание клетчатки не более 25 процентов в сухом веществе.

Качественный корм принесет свою отдачу, даст продукцию. Но есть и те предприятия, где растягивают уборку на полтора, а то и два месяца. Поэтому, чтобы в более сжатые сроки заготовить корма, и создаются межхозяйственные отряды по их заготовке.

На каждый кормоуборочный комбайн должно приходиться как минимум 4 единицы на отвозке, а там, где большое расстояние от поля до места закладки кормов, то и 6-7 единиц.

В этот ответственный момент следует постоянно держать в поле зрения подкос и уход за пастбищами. Для этих целей должна быть выделена отдельная косилка, а также для их подкормки надо изыскать возможность внести азотные удобрения в расчете 0,5 центнера на гектар. Еще не поздно произвести подсев трав по яровым зерновым культурам.

Разговор по предстоящим работам с наглядной демонстрацией готовности техники, средств охраны труда и безопасности, документации по нормам выработки и оплаты труда продолжился на машинном дворе ОАО “Корольки”.

Сергей Викторович Колесников обратил пристальное внимание на уход за техникой. Тот же кормоуборочный комбайн, которые у нас на особом счету, должен ежедневно очищаться от кормовых остатков, осматриваться по утечке масла, топлива. На каждой этой машине должны быть по два огнетушителя, канистра с водой, кошма и лопата. Данный минимальный набор средств тушения возгорания не требует больших денежных вложений. Наличие огнетушителей касается и каждого трактора. На закладываемых траншеях должны быть огнетушитель и кошма.

Руководитель райсельхозпрода обратил внимание и на необходимый минимум приборов, которые должны быть в хозяйстве. Это влагомер, термометр, пояснил и напомнил правила пользования ими по соблюдению требований по влажности и температуре к закладываемым в траншею кормам. Индивидуальная медицинская аптечка должна быть у каждого механизатора, водителя, комбайнера, люди должны быть обеспечены спецодеждой, рукавицами и перчатками, чтобы не допустить при устранении неисправностей в поле порезов рук, тепловых ожогов.

Перед выездом в поле надо провести собрания в коллективах, довести нормы выработки, условия оплаты, внеплановые инструктажи по технике безопасности.

Обращено внимание на образцах техники ОАО “Корольки” на ограждение карданных валов, кожухами — косилочных брусов. Ко всему, с тентовым покрытием косилка работает чище, не оставляет грив на прокосах. Не мелочь наточка ножей. Это и качество кошения, производительность труда и расход топлива. Наточка должна производиться ежедневно.

Технику, которая перемещается в позднее, вечернее время, необходимо оборудовать световозвращающими элементами, лентами, катафотами.

Сделаны рекомендации по регулировке и настройке грабель и на согребание, и на ворошение. Следует помнить, что первое ворошение при заготовке сена производится одновременно со скашиванием или вслед за ним, не дожидаясь подсыхания верхнего слоя травы. Повторное ворошение после того, как зеленая масса провялится. В сухую и жаркую погоду двукратного ворошения может быть вполне достаточно. Если травяную массу промочило дождем, то после испарения влаги с поверхности травяного слоя надо провести повторное ворошение.

Эффективно надо использовать комбинированные пресс-подборщики. Их немного в районе, но по договоренности с хозяйствами, закупив расходные материалы, стрейч-пленку, можно ими воспользоваться и заготовить качественный, питательный корм. Один килограмм хорошего, качественного сенажа по белку равен 450 — 500 граммам зерна.

Остановился руководитель и на подходах к трамбовке зеленой массы, использовании необходимой техники, организации круглосуточной работы, соблюдении нормативных сроков. Прицепы должны быть оборудованы световой сигнализацией. Заранее надо продумать устройство подъездов к сенажным траншеям.

Непосредственно в поле показывались особенности работы косилок АС-1-01 и АС-1-02, их регулировки. Пояснения сделали представители производящего их предприятия — ОАО “Амкодор-КЭЗ”.

И сам разговор, и практическая часть его продолжения, оценка готовности на местах стали не только повторением важного и обязательного в предстоящей работе, но и дополнительным средством мобилизации всех ресурсов и возможностей на проведение заготовки кормов, без преувеличения, с полной выкладкой всех ее участников. В стороне, в оказании помощи сельчанам не должны оказаться те, кто может даже самой малостью оказать эту помощь. Мы — сельскохозяйственный район, имеющий неплохую промышленность, а значит, есть чем и кем помочь в эти напряженные и ответственные дни, которые год кормят.

Виктор БИРЮКОВ.

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