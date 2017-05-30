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"Улыбайтесь, господа!" Болгарский художник наклеивает на сломанные уличные объекты игрушечные глаза
31.05.2017 17:01 — Новости Культуры | Tut.by
Болгарский уличный художник Ваню Крастев решил
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Болгарский уличный художник Ваню Крастев решил обыграть в творчестве проблемы городской инфраструкты. Он наклеивает на мусорки, ржавые трубы и сломанные урны...
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