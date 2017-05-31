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Логотип к 1000-летию Бреста уже появился на шоколаде и кофейных стаканах
01.06.2017 08:01 — Новости Культуры | Tut.by
Графическую эмблему, созданную дизайнером Анной Редько, могут использовать все желающие,
Логотип к 1000-летию Бреста
Логотип, по словам Анны Редько, уже появился на деревянных брелоках, на машинах такси «Клевер», на стаканах пекарни «Гарни», на шоколаде магазина-кофейни Chocote. С 23-го номера логотип к 1000-летию города можно увидеть и на первой странице печатной «Брестской газеты».
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