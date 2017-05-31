Логотип к 1000-летию Бреста уже появился на шоколаде и кофейных стаканах

Графическую эмблему, созданную дизайнером Анной Редько, могут использовать все желающие, пишет "Брестская газета".



Фото из архива Анны Редько

Логотип к 1000-летию Бреста был согласован и утвержден городским Советом депутатов 3 мая. Анна Редько разработала 6 вариантов, которые касаются различных сфер городской жизни. Брест представлен как город эмоций, город фонарей, город спорта, город победы и т. д. Графическая эмблема существует на трех языках: белорусском, русском и английском.



Фото из архива Анны Редько

Логотип, по словам Анны Редько, уже появился на деревянных брелоках, на машинах такси «Клевер», на стаканах пекарни «Гарни», на шоколаде магазина-кофейни Chocote. С 23-го номера логотип к 1000-летию города можно увидеть и на первой странице печатной «Брестской газеты».