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В Гомеле открывается итоговая выставка международного пленэра

01.06.2017 08:44 — Новости Культуры | БелТА  
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В Гомеле открывается итоговая выставка международного пленэра

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Художники из четырех стран представят итоги работы восьмого международного пленэра по живописи ART-RAIN на выставке, которая открывается сегодня в гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Восьмой международный пленэр по живописи ART-RAIN был посвящен 100-летию преставления Святого праведного Иоанна Кормянского и проходил в местах его пастырского служения - в Добрушском районе Гомельской области.

Итогом недельного творческого форума, объединившего 13 живописцев из Беларуси, России, Украины, Литвы, стали 26 работ - в основном пейзажи.

Организаторами пленэра выступили Гомельская епархия, Белорусский союз художников, Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Международный пленэр по живописи ART-RAIN проводится с 2013 года. Его цель - объединить профессиональных художников, создать атмосферу для творческих открытий. Местом проведения становятся живописные уголки Беларуси. За время существования международного творческого проекта его участниками стали около 100 художников из Беларуси, России, Украины, Литвы, Эстонии, Молдовы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Восьмой международный пленэр по живописи ART-RAIN был посвящен 100-летию преставления Святого праведного Иоанна Кормянского и проходил в местах его пастырского...

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