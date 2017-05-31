Если вы решитесь поехать в Нарочанский национальный парк, то будьте готовы удивляться и постоянно спрашивать себя: «Неужели это Беларусь?» 10-15 тысяч лет назад по этой территории прошелся ледник, который оставил в наследство невероятную красоту. Глубокие прозрачные озера, высокая холмистая местность, разнообразная флора и фауна — вместе с питьевой водой « Нарач » мы предлагаем насладиться природным очарованием Беларуси и заново открыть для себя ее "хараство".

Старт: парковка рядом с деревней Ольшево, трасса Р95.

Финиш: город Будслав.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Нарочанский национальный парк огромен. По площади он занимает более 87 тысяч гектаров, 17 процентов из них — озера. Поскольку парк имеет не только рекреационные, но и природоохранные функции, не вся территория открыта для посещения.

Здесь находится более 60 рек и 40 озер. Мы предлагаем пройтись по самым натуралистическим маршрутам, не затронутым санаторно-оздоровительными «процедурами».



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Экологическая тропа «Голубые озера»

Прогулка по экологической тропе «Голубые озера» станет настоящим путешествием в природу.

Маршрут стартует с охраняемой автостоянки неподалеку от деревни Ольшево. Здесь можно либо заказать экскурсию, либо отправиться на прогулку самостоятельно. Все зависит от того, что для вас имеет важность: узнать как можно больше от специалистов либо насладиться тихой красотой окружающего мира.

Уникальность этому месту придает отчетливый ледниковый рельеф: высокие холмы (30-50 метров) чередуются с глубокими озерными котловинами. Кроме того, дорога пролегает вдоль заболоченной местности, сквозь густой ельник, через реку Страчу и ее многочисленные протоки.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Центр притяжения на этом маршруте, безусловно, озера. Озеро Глубля завораживает прозрачной чистой водой, которая при солнечном свете приобретает голубовато-зеленый оттенок. Такой эффект создают придонные карбонатные отложения. Рядом, соединенное небольшим ручейком, располагается озеро Глубелька. Говорят, что вода с его дна не перемешивалась с поверхностной на протяжении нескольких тысячелетий. По форме оно напоминает сердце, пронзенное стрелой — маленьким островком посередине. Неподалеку находится озеро Мертвое. Цвет его вод разнится: он желто-коричневый, что обусловлено стоками с болотистых берегов.

Также на маршруте встретится множество других озер из Болдукской группы: холодное и глубокое Болдук, «мягкое» Имшарце, солоноватое Ячменька. Дорога будет пролегать по узким тропинкам, через поваленные деревья и небольшие мостики, поднимаясь в гору и сползая на озовую гряду.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

На пути вам обязательно встретится древняя сосна, которую прозвали Старым Монахом. Говорят, что она исполняет желания. Задержаться стоит и на обзорной площадке «Лысая гора», которая расположилась на вершине холма. Даем гарантии, что дух от такого вида захватит точно. Особенно на закате.

Прогуливаясь по маршруту, очень важно внимательно рассматривать и слушать. Флора и фауна «Голубых озер» невероятно богатая. Встретиться на пути может все, что угодно. Как минимум, следы диких животных. Как максимум, они сами.

Дабы не сбиться с тропы, вдоль маршрута установлены информационные таблички и указатели. Также есть беседки и места для отдыха. Так что заблудиться и устать не получится.

Костел в Константиново

После того как тело насытится уединением с природой, можно подумать и о пище для души.

На подступах к Голубым озерам, в деревне Константиново, прячется скромный и уютный костел Успения Девы Марии. Построен он в стиле позднего классицизма. В свое время храм считался долгостроем: работы велись с 1820-го по 1896 год. Строительство костела, после того как сгорел его деревянный предшественник, начал владелец имения Франтишек Пашкевич. Но, к сожалению, не успел довести начатое до конца: умер. Хотя «недостройку» освятили, и она несколько лет функционировала в незавершенном виде. Лишь 1896 году граф Виктор Старжинский и пан Александр Хотимский выделили деньги, благодаря чему костел приобрел сегодняшние очертания. Кроме того, его обнесли ограждением из бутового камня. Попав на территорию дворика через внушительную браму, вы окажетесь в удивительном месте, в котором бесконечно можно думать о вечном — и ничто не будет отвлекать от невидимого процесса.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

«Взлетающий» храм

В поселке Нарочь находится костел Святого Апостола Андрея. Строили его относительно недавно — в 1897-1901 годах. Храм считается неоготическим памятником архитектуры. Сегодня он принадлежит одному из четырех нищенствующих католических орденов — ордену босых кармелитов.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Как и полагается неоготическому зданию, костел, кажется, вот-вот взлетит. Построен он из красного кирпича, посередине — окно-роза с витражом. Внутри находятся иконы Божией Матери, апостола Андрея и святого Роха, а также орган 1902 года рождения.

Также здесь можно найти памятник Иоанну Павлу Второму. Его в 2008 году установили в честь 30-летия понтификата. Кстати, считается, что памятник принадлежит прихожанам, ведь именно они собрали деньги на изготовление и установку.

Окрестности: Будслав

Будслав, безусловно, заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельное путешествие. Однако если выбираться в Нарочанский край, то не заехать туда просто нельзя.

Костел Вознесения Святой Девы Марии в Будславе признан малой базиликой. Одной из трех в Беларуси. Присваивать этот титул может только Ватикан. Так он подчеркивает особый статус костела и его связь со Святым Престолом.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первые упоминания о храме в Будславе относятся к 1504 году, но свой сегодняшний вид, путем множества перестроек, он обрел только во второй половине 18 столетия. 29 июня 1767 года началось строительство нового костела. Прежний не сгорел и не был разрушен, что было бы нормой для того времени. Сохранив свой облик, но потеряв автономию, он стал боковой часовней Святой Варвары.

Строился храм в стиле позднего барокко. Архитектура костела уникальна: ничего подобного в Речи Посполитой не существовало.

Сегодня храм притягивает вереницы паломников из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии и России. В Будслав они едут не за созерцанием красоты и величия храма (кстати, его ширина около 50 м, длина — 62 метра). В первую очередь — ради поклонения иконе Будславской Божьей Матери. Даже если оставить за скобками приверженность религии или равнодушие к ней, история святого «полотна» как минимум заслуживает внимания.



Фото с сайта www.catholic.by

Первый владелец иконы — минский воевода Ян Пац. Приняв католичество, он совершил паломничество в Рим, где получил икону из рук Папы Римского Клименса Седьмого. Было это в 1598 году.

В 1613 году ее новый владелец — Исаак Соколай — передал икону монастырскому костелу, на тот момент еще деревянному. Некоторое время святыня мигрировала, но не теряла своей силы. Так, в исторических документах описывается немало случаев исцеления людей. Некоторые уверяют, что именно икона спасала костел от разрушений. Например, во время Второй мировой войны на храм не упала ни одна бомба, хотя через территорию Будслава не раз проходила линия фронта.

Внутренняя роспись поражает объемностью и способностью ввести в заблуждение. Она создает эффект наличия колонн, которых на самом деле нет. В боковой часовне Святой Варвары сохранился уникальный резной алтарь. Создавался он еще в начале 17 столетия. Также в храме находится орган, украшенный позолоченной деревянной резьбой, — образец стиля рококо.

***

Протяженность маршрутов — разная. В среднем — от 4 до 7 часов.

Как добраться: в данном случае удобнее всего добираться на личном транспорте. Но если такой возможности нет, можно воспользоваться одним из многочисленных вариантов доезда на автобусе или маршрутке, которые следуют в Нарочь.

Партнер проекта:





Питьевая вода « Нарач » имеет оптимальный запас природных минералов и добывается из артезианской скважины глубиной 190 метров на территории заповедника «Нарочанский», вдали от загрязнений больших городов и предприятий.