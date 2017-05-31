Он смотрит на мир глазами большого ребенка

В выставочном зале областного общественно-культурного центра на улице Советской прошла персональная экспозиция работ под названием «Пішу зямлі маёй красу…» члена Всемирной организации художников-инвалидов Анатолия Галушко.

Мастер кисти родился в деревне Могилицы Ивацевичского района. В 17 лет получил травму позвоночника — оказался прикован к постели. Но это не повлияло на его мечту — стать художником. Как признается Анатолий, первые свои шаги в живописи он начал с того, что попробовал вывести свое имя зажатой в зубах ручкой. С этих каракулей все и началось. После этого захотелось большего.

Анатолий Галушко — очень оптимистичный и открытый человек. Видно, что он ценит жизнь и любит то, чем занимается. А самое главное — в нем есть душевность и простота, которые прослеживаются в каждой его картине.

Выставочная деятельность пейзажиста начиналась с демонстраций его работ в Могилицком сельском Доме культуры, потом они проходили в Ганцевичском районном краеведческом музее. Также его картины выставлялись в Минске, Витебске, Бресте и во многих других городах нашей страны.

— Как только узнал, что в Бресте запланировали мою выставку — целый год целенаправленно работал, — рассказывает художник.

На вернисаже представлено для всеобщего обозрения около 60 его картин. Такие работы, как «Вышэй гор ёсць толькі горы», «Сонечны прамень», «Вечар над Шчараю», «Сонечным ранкам у восеньскім лесе», «Зямля пад сонцам», «Ля ракі», «Воўчая зграя», и многие другие наполнены душевной теплотой и необычайной любовью к родному краю. Следует подчеркнуть, что Анатолий не только пишет картины, но и сочиняет к ним четверостишия. Кстати, в этом году Анатолий Галушко издал книгу поэзии и прозы о своих земляках «Яблычны Спас».

На открытие выставки в городе над Бугом пришли друзья и поклонники творчества художника. Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи, начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк отметил, что восхищается не только человеческими качествами Анатолия Галушко, но и его талантами.

Художник-график, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Лев Алимов подарил мастеру кисти подрамник, сделанный еще в эпоху СССР — такие отправлялись только на экспорт.

— Анатолий Галушко смотрит на мир широко раскрытыми глазами большого ребенка. Он восхищается тем, чего мы не замечаем в суете наших будней, — отметил Лев Борисович.

Свои поздравления художнику высказали члены областного отделения Союза писателей Беларуси, наградив его грамотой за значительный вклад в развитие литературы Брестчины.

— Анатолий своим творчеством открывает дверь в прекрасный мир праздника и доброты, а это великий дар, — отметила председатель отделения Татьяна Демидович. — Проза художника — яркая, чуткая, с глубокой мудростью.

Многие желающие пришли лично выразить слова благодарности Анатолию Галушко.

— Люди, оглянитесь вокруг: столько красоты окружает нас! Вот и говорю, как умею: картинами, стихами, прозой… Спасибо огромное, что вы сегодня здесь, — обратился ко всем гостям Анатолий Галушко.

Светлана САВЧУК

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