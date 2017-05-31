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Котики, белочки и "место для поцелуев". В Гродно появились необычные дорожные знаки

01.06.2017 10:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Инициативные горожане из гродненской группы Вконтакте «Новый Гродно» решили разнообразить городское пространство и разместили на улицах города необычные дорожно-пешеходные знаки, предупреждающие о людях со смартфонами на пешеходных переходах, о зоне «ломания каблуков» на улице Советской и скоплении сноубордистов около здания драмтеатра.


Фото: vk.com/newgrodno

Как говорят организаторы необычной акции, яркие таблички с оригинальными надписями лишь подчеркивают моменты, на которые необходимо обратить внимание. Например, табличка «Бросая мусор, не забудьте хрюкнуть» в очередной раз напоминает горожанам о том, что важно содержать город в чистоте. Табличка «Позвони маме» напоминает о важности общения с родными.

А еще дорожные знаки поставлены в особенных местах, о которых гродненцы знают, но в череде будней не замечают: около магазина «Баторий» традиционно много голубей, а в Румлевском парке — почти ручные белки, сквер по улице Советской облюбовали дворовые коты. Все это мы, горожане, видим почти каждый день, а вот туристы узнают об этих мелочах, которые делают атмосферу города неповторимой, с помощью табличек.

















Всего размещено 12 миниатюрных дорожных знаков в различных уголках города. Гродненцы надеются, что данная идея найдет поддержку среди горожан, а маленькие дорожные знаки не поломают и не украдут.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инициативные горожане из гродненской группы Вконтакте "Новый Гродно" решили разнообразить городское пространство и разместили на улицах города необычные...

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