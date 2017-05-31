Десятки англичан ежегодно бегают с горы, чтобы получить головку сыра

В графстве Глостершир на западе Англии состоялась традиционная английская забава — Куперсхилдская сырная гонка. Несколько тысяч человек собрались вдоль холма Купер, чтобы посмотреть, как участники бросаются в погоню за головкой сыра Глостер.

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Некоторые из соревнующихся не просто бегут, а летят кувырком вниз. По правилам, победителем считается тот, кто быстрее всех пересек финишную линию. В этом году в мужской гонке первым пришел 29-летний Крис Андерсон, а в женской — 18-летняя Киви Морган. Призами стали, конечно же, головки местного сыра.

Мероприятие устраивают каждый год в последний понедельник мая, а традиция его проведения существует не менее двухсот лет, причем с течением времени гонка становился все более популярна. Местные власти пытались отменить состязание из соображений безопасности. В предыдущие годы бегуны не раз получали серьезные травмы. Но поклонники этой забавы проигнорировали запрет и продолжают проводить сырные гонгки.