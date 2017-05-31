ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десятки англичан ежегодно бегают с горы, чтобы получить головку сыра

01.06.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В графстве Глостершир на западе Англии состоялась традиционная английская забава — Куперсхилдская сырная гонка. Несколько тысяч человек собрались вдоль холма Купер, чтобы посмотреть, как участники бросаются в погоню за головкой сыра Глостер.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Открыть/скачать видео (11.18 МБ)

Некоторые из соревнующихся не просто бегут, а летят кувырком вниз. По правилам, победителем считается тот, кто быстрее всех пересек финишную линию. В этом году в мужской гонке первым пришел 29-летний Крис Андерсон, а в женской — 18-летняя Киви Морган. Призами стали, конечно же, головки местного сыра.

Мероприятие устраивают каждый год в последний понедельник мая, а традиция его проведения существует не менее двухсот лет, причем с течением времени гонка становился все более популярна. Местные власти пытались отменить состязание из соображений безопасности. В предыдущие годы бегуны не раз получали серьезные травмы. Но поклонники этой забавы проигнорировали запрет и продолжают проводить сырные гонгки.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В графстве Глостершир на западе Англии состоялась традиционная английская забава - Куперсхилдская сырная гонка. Несколько тысяч человек собрались вдоль холма...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Котики, белочки и "место для поцелуев". В Гродно появились необычные дорожные знаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика