Счастливые школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем

Выпускники американской школы из города Чандлер (штат Аризона) решили оригинально отпраздновать завершение учебы: они устроили водопад из своих тетрадей с домашними заданиями. Об этом пишет Mashable.

Imagine clocking in to ur job as a janitor and seeing this. I’m clocking right back out pic.twitter.com/weSsm0gN5S — Common White Girl (@GIRLposts) 29 мая 2017 г.

На видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте под названием @GIRLposts, видно, как в течение полутора минут с верхнего этажа на школьную лестницу сыплются тетради и отдельные бумажные листы. Потом школьники скатываться по ним вниз, как по водяной горке.

В комментариях пользователи посочувствовали уборщику, который работает в этой школе.