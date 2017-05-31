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Счастливые школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем
01.06.2017 11:39 — Новости Культуры | Tut.by
Выпускники американской школы из города Чандлер (штат Аризона) решили оригинально отпраздновать завершение учебы: они устроили водопад из своих тетрадей с домашними заданиями. Об этом пишет Mashable.
На видеоролике, опубликованном в Twitter-аккаунте под названием @GIRLposts, видно, как в течение полутора минут с верхнего этажа на школьную лестницу сыплются тетради и отдельные бумажные листы. Потом школьники скатываться по ним вниз, как по водяной горке.
В комментариях пользователи посочувствовали уборщику, который работает в этой школе.
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Выпускники американской школы из города Чандлер (штат Аризона) решили оригинально отпраздновать завершение учебы: они устроили водопад из своих тетрадей с...
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