Счастливые школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем

Выпускники американской школы из города Чандлер (штат Аризона) решили оригинально отпраздновать завершение учебы: они устроили водопад из своих тетрадей с домашними заданиями. Об этом пишет Mashable.

Imagine clocking in to ur job as a janitor and seeing this. I’m clocking right back out pic.twitter.com/weSsm0gN5S