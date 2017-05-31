Всю неделю в актовом зале гимназии №2 не смолкала музыка

Без всяких сомнений, музыка украшает наш мир, делает его ярче, поднимает настроение. Именно поэтому одним из самых запоминающихся событий в вилейской гимназии №2 стала неделя музыки, которую организовали учителя кафедры культурно-эстетического цикла. На протяжении всей недели в актовом зале гимназии не смолкала музыка. Мы постарались сделать так, чтобы каждый ученик стал участником этого веселого праздника – или выступающим, или зрителем.

Начался праздник с презентации «Волшебная страна «Музыка» и выставки стенгазет, отражающих нашу творческую жизнь, которые организовали Екатерина Литвинович и Марина Опрелянская. Концертная программа «Зажигаем вместе» собрала в зале множество зрителей, и неудивительно – ведь на сцене были настоящие звезды – Сергей Скорожонок, Владимир Версан и Андрей Ковзанович, а также их ученики.







Не оставили равнодушными зрителей концерты «Знакомство с музыкальными инструментами» и академические концерты по классу фортепиано, гитары, флейты, баяна, аккордеона, скрипки, которые организовали учителя музыки Ирина Захаревич (флейта), Тамара Тыщук (фортепиано), Сергей Скорожонок (гитара), Марина Опрелянская (фортепиано), Екатерина Литвинович (фортепиано), Марина Хмельницкая (фортепиано), Анна Потапова (скрипка), Владимир Версан (баян), Эмма Альфер (аккордеон). Помимо концертов, были проведены открытые, интегрированные уроки «Путешествия в страну музыки».







Не остались в стороне и учителя танца – Екатерина Ракетская вместе с аккомпаниатором Мариной Мыцко в интересной, увлекательной форме провели музыкально-развлекательную программу «Танцевальная история». А ансамбль танца «Карагод» (руководитель – И.Новик) пригласил в гости ансамбль гитаристов «Аделита», с которым у них давно творческая дружба, чтобы порадовать всех совместным концертом. Зрители по достоинству оценили исполнительское мастерство участников ансамбля «Аделита» и танцы «Карагода».







Завершилась неделя музыки концертом настоящего мастера своего дела – гармониста Бориса Харевича, который прошел с оглушительным успехом. Юные зрители долго не отпускали исполнителя со сцены – так понравилась им виртуозная игра Бориса Петровича.

Хочется сказать, что наши учителя кафедры культурно-эстетического цикла всегда счастливы дарить хорошее настроение ученикам, радовать музыкой и танцами зрителей. Надеемся, что наше творчество оставляет в неравнодушных сердцах добрый след.

Ирина НОВИК.

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