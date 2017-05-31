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Книга Толкина "Берен и Лютиэн" опубликована спустя 100 лет

01.06.2017 13:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Спустя век после написания книга автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов.


Толкин

История любви Берена и Лютиэн — это история любви смертного мужчины и бессмертного эльфа. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от бессмертия во имя любви.

Новую книгу можно охарактеризовать как очень личную историю, в ней содержатся версии сказочного повествования, являющегося частью эпического «Сильмариллиона».

Книгу редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкин, издание проиллюстрировал Алан Ли, в свое время получивший премию «Оскар» за работу над кинотрилогией Питера Джексона «Властелин колец».

Книга вышла в издательстве HarperCollins в десятую годовщину публикации последней книги о Средиземье «Дети Хурина».

Литературовед, специалист по творчеству Толкина Джон Гарт полагает, что для писателя его истории были своего рода экзорцизмом вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал в ходе Первой мировой войны.

«Когда Толкин вернулся из окопов, с лихорадкой, зиму 1916−1917 годов он провел, пытаясь выздороветь. Он потерял двух своих самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, как он был разбит», — рассказывает Гарт.

А затем во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира Толкин увидел, как его жена Эдит танцует на поляне, заросшей белыми цветами — это стало ключевой сценой истории о Берене и Лютиэн.

«Толкин испытал тогда такую радость и восторг, каких, возможно, не испытывал больше никогда», — говорит Гарт.

Для новой книги Кристофер Толкин взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью «Сильмариллиона».

Имена Берен и Лютиэн высечены на надгробном камне Джона Роналда Руэла Толкина и его жены Эдит на кладбище в Оксфорде.

 
 
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Спустя век после написания книга автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов.

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