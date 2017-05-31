Минюст выбрал лучшие детские рисунки ко Дню защиты детей

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Победителей конкурса "Право на детство" наградили в Министерстве юстиции Беларуси ко Дню защиты детей.

Конкурс проводится уже несколько лет, а в 2017-м свои рисунки на него прислали около 350 детей со всех уголков Беларуси. Обязательное условие — рисунок должен быть связан с правовой тематикой, однако и с такой задачей дети справились, а их картины вышли интересными и глубокими.

В ходе награждения лучших министр юстиции Олег Слижевский рассказал о том, что вскоре конкурс "Право на детство" может немного измениться — появятся и региональные этапы состязания юных художников. Ждут от детей и комментариев к работам — чтобы был понятен смысл нарисованного.

Также министр отметил, что детей важно защищать от негативной информации в интернете, ведь она может плохо на них повлиять.

Как рассказали Sputnik в Минюсте, в номинации от трех до шести лет победителем стала четырехлетняя минчанка Кира Гребенкина, призерами — Александр Филончик и Елизавета Строчук. Специальный приз редакции журнала "Юстиция Беларуси" получила шестилетняя жительница Бреста Анна Яночкина. В категории от 7 до 12 лет первое место заняла жительница Барановичей Полина Осыка. Призы также получили Елизавета Крупа и Елизавета Ильина. Приз редакции "Юстиции Беларуси" увезла с собой одиннадцатилетняя Ангелина Шипилова из Гомеля. В номинации от 12 лет и старше победителем стала Ангелина Загрещенко, призерами — Виолетта Эйсмонт и Екатерина Макаренко. Награду от "Юстиции Беларуси" получила Эльвира Милашевская.