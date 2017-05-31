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Международный фестиваль "Золотая пчелка" открылся в Климовичах

01.06.2017 14:06 — Новости Культуры | БелТА  
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Международный фестиваль "Золотая пчелка" открылся в Климовичах
Фото из архива

1 июня, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. XVI Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" стартовал сегодня в Климовичах и продлится до 4 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Музыкальный праздник собрал более 700 исполнителей и коллективов из Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Украины, Финляндии и Сербии, которая является новичком форума.

Традиционно конкурсная программа проходит в двух возрастных категориях: младшая (9-12 лет) и старшая (13-16 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться по номинациям: вокальное искусство (народное, эстрадное пение), хореографическое искусство (народно-сценический, эстрадный танец). Свои таланты юные дарования будут демонстрировать зрителям и членам авторитетного жюри во главе с заслуженным деятелем культуры Беларуси Светланой Стаценко и председателем ассоциации фольклорных групп Болгарии Росеном Богдановым.

Нынешний форум расширил формат, увеличив количество фестивальных площадок для отдыха. Еще одна новинка - проведение Дней молодежи, куда приглашены члены молодежного парламента из Брянской области. Во время фестиваля планируется подписать договор о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

Творчески решили подойти в этом году и к жеребьевке, превратив ее из формальности в театрализованное представление со специальными сценическими приемами и эффектами. Оно будет напоминать кругосветное путешествие с участием большого количества сказочных персонажей.

Среди участниц фестиваля проведут конкурс "Мисс "Золотая пчелка". Ярким и запоминающимся будет плац-концерт образцового духового оркестра Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств, ансамблей мажореток и барабанщиц области.

В целом гостей мероприятия ждет множество увлекательных мероприятий, в том числе любимый малышами конкурс детского рисунка на асфальте "Подарок фестивалю". Завершающими аккордами "Золотой пчелки" станут праздничное шествие по улице Советской, торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт в городском парке.

В дни праздника будут работать выставки-продажи изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества, продуктовая ярмарка "Сладкое лето".

"Фестиваль доказал свое право на жизнь, так как служит весьма важным и благородным целям. Он способствует развитию детского творчества и эстетического воспитания юношества, расширяет и укрепляет международные культурные связи, помогает реализации творческого потенциала талантливой молодежи, повышает профессиональное мастерство руководителей и педагогов творческих коллективов и исполнителей, - подчеркнули собеседники. - Поэтому форуму придается особое значение. Принято решение, начиная с 2017 года, проводить "Золотую пчелку" ежегодно".

Учредителями фестиваля "Золотая пчелка" являются Климовичский районный исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь.

Фестиваль детского творчества проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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