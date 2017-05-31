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Повесть Толкина вышла спустя 100 лет после написания
01.06.2017 15:03 — Новости Культуры | БелТА
Книга Джона Толкина "Повесть про Берена и Лютиен" поступила на прилавки магазинов спустя 100 лет после написания.
Сюжет произведения основан на истории любви человека по имени Берен и бессмертной эльфийки Лютиен. Действие происходит в той же вселенной, что и трилогия "Властелин колец".
Изначально история влюбленных была частью сборника мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион", над которым Толкин начал работу в 1914 году. Сын писателя Кристофер внес правки в "Повесть про Берена и Лютиен", сохранив стиль повествования отца.
Для самого Джона Толкина история Берена и Лютиен была очень важна. Имена героев выгравированы на надгробии могилы писателя, которую он делит со своей супругой Эдит Брэтт.
Джон Толкин родился 3 января 1892 года на территории современной ЮАР, известен как автор произведений классических произведений "высокого фэнтези".
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Сюжет произведения основан на истории любви человека по имени Берен и бессмертной эльфийки Лютиен. Действие происходит в той же вселенной, что и трилогия...
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