Повесть Толкина вышла спустя 100 лет после написания

Книга Джона Толкина "Повесть про Берена и Лютиен" поступила на прилавки магазинов спустя 100 лет после написания.

Сюжет произведения основан на истории любви человека по имени Берен и бессмертной эльфийки Лютиен. Действие происходит в той же вселенной, что и трилогия "Властелин колец".

Изначально история влюбленных была частью сборника мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион", над которым Толкин начал работу в 1914 году. Сын писателя Кристофер внес правки в "Повесть про Берена и Лютиен", сохранив стиль повествования отца.

Для самого Джона Толкина история Берена и Лютиен была очень важна. Имена героев выгравированы на надгробии могилы писателя, которую он делит со своей супругой Эдит Брэтт.

Джон Толкин родился 3 января 1892 года на территории современной ЮАР, известен как автор произведений классических произведений "высокого фэнтези".