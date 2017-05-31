Впереди отдых, труд, любимые занятия: в Обольцах напутствовали учащихся местной школы



На подходе к крыльцу школы в Обольцах сразу же бросилось в глаза количество взрослых людей, пришедших разделить радость и грусть последнего, а для девятиклассников и вовсе прощального звонка с родной школой. Это и родители учеников, бабушки и дедушки, родные и близкие. Рядом стояли и тепло общались, радуясь успехам своих детей, достижениям школы, жители двух соседних агрогородков — Обольцы и Горщевщина. Теперь в их заботах много общего — в этих стенах учатся, готовятся к жизни их мальчишки и девчонки.

За короткое время они стали одной семьей, поровну, по 30 человек с обеих сторон, влились в эту семью. Увидя ее в дружеском, по-детски непосредственном общении, уже не переживал так с болью, как это было еще в начале учебного года, директор УСПКС “Надежино” Михаил Васильевич Кирик. Повзрослела юная горщевщинская смена, приобрела хороший багаж знаний, с которым вполне уверенно можно идти во взрослую жизнь, продолжив учебу, получить профессию. Собственно, такого же мнения о своих выпускниках и жители Обольцев.

На два воспитанника прирастет школа в новом учебном году, будет их всех вместе 62. По-взрослому глядящими на мир выглядели все 12 выпускников-девятиклассников, 7 девчонок и 5 парней. И, конечно, с грустью в глазах. Откровенно признались, что прикипели сердцем друг к другу, своим учителям, что тяжело расставаться со школой. В коротких, но взволнованных словах прозвучало, как хорошо было бы получить возможность сохранять свое братство, продолжая учебу в 10-11 классах именно в Обольцах.

Возможно, если в ближайшее время микрорайон школы сохранит количество учащихся и немного еще оно прирастет, и свершится то, что так необходимо в целом нашему селу. В этом крайне заинтересованы оба сельхозпредприятия, на территории которых находится школа, о чем не преминули заметить, вручая конверты с материальным вознаграждением, своеобразную стипендию, лучшим по успеваемости и активным во всей общественной жизни учащимся директор УСПКС “Надежино” М. В. Кирик и руководитель ОАО “Обольцы” В. А. Прокопович. Вкладывать в школу, по их словам, — это хорошая перспектива для всех. Эта мысль звучала на всех школьных линейках, в проведении которых приняли участие руководители и представители исполнительной, законодательной власти, предприятий и организаций, общественных организаций.

А пока, подводя итоги достижений в учебе, спорте, труде, общественной жизни, директор Оболецкой базовой школы Ирина Васильевна Горбикова вручила многочисленные грамоты, дипломы, благодарности своим воспитанникам. Всего — более 60 наград, часть из которых вручалась в процессе учебного года.

Определены по условиям соревнования лучшие классы в начальном и среднем звене. В качестве поощрения для второклассников и пятиклассников организуется экскурсия в г. Толочин — с посещением районного краеведческого музея и достопримечательностей города.

Ирина Васильевна отметила вклад в успех школьников и семей, в которых они воспитываются, где приучаются к труду, приобретают настоящие уроки жизни. Они продолжаются под руководством учителей и на школьном огороде, где на 0,8 гектара выращиваются под полную потребность овощи для школьной столовой. Часть, составляющая излишки, идет на реализацию и пополняет собственный бюджет.







Методист отдела образования райисполкома Василий Иванович Кулыгин не только, в свою очередь, отметил лучшие достижения оболецких ребят в различных конкурсах и соревнованиях, но и вручил им дипломы победителей, а первоклассникам — кожаные мячи от Белорусского банка развития и Федерации футбола.

Свои взволнованные слова напутствия выпускникам высказали их первые учителя и классный руководитель, родители.

Звенит последний звонок, внимательно вслушиваются в звуки его волнующей мелодии все участники торжества. Всегда он оставляет неповторимый след в душе, как и сама школа, эти лучшие, самые радостные, одухотворяющие человека годы и дни жизни. Они незабываемы, они всегда с нами.

Виктор БИРЮКОВ.

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