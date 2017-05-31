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Выходные в Минске: куда сходить 3-4 июня
01.06.2017 16:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Ближайшие выходные в Беларуси будут не очень: согласно прогнозу погоды на 3 и 4 июня, температура воздуха в Минске в субботу составит лишь +13 градусов, в воскресенье — около +17 тепла. В такие прохладные для июня дни проводить свободное время лучше на разных мероприятиях в помещениях — Sputnik собрал такие для вас.
Выставка "Прошлое совершенное"
Выставка с названием как у одного из времен английского языка с пятницы проходит в Национальном центре современных изобразительных искусств на столичной улице Некрасова.
В центре выставки — серия портретов прекрасного белорусского фотографа Александра Веледимовича, который делал снимки для выставки "Прошлое совершенное" на протяжении с 2010 по 2015 год. Обязательно сходите на эту выставку в НЦСИ — приобщитесь к фанатам Веледимовича.
Концерт исполнителя Бакея
Бакей — творческий псевдоним молодого белорусского электронщика Владислава Бельмача, которого некоторые уже успели назвать очередным "открытием" отечественной сцены.
В субботу 3 июня Бакей выступит в минском клубе "Репаблик" — и вы сможете сами понять, нравится ли вам подобная музыка. На "разогреве" у Бакея выступит рэп-коллектив "Бассота", уже имеющий большую и преданную армию фанатов.
Французский мультфильм "Жизнь Кабачка"
Анимационный фильм "Жизнь Кабачка" — самое доброе и светлое, что идет в эти дни в кинотеатрах Минска. Не зря мультфильм номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар", а представляли его на прошлогоднем Каннском кинофестивале.
Трогательный французский мультфильм покажут в выходные в кинотеатре "Москва". Только приготовьтесь брать платочки: "Жизнь Кабачка" растрогает вас до слез.
Фестиваль "Белое зеркало"
На протяжении всех выходных в минском культурном центре "Корпус" будет проходить фестиваль "Белое зеркало", который организовывает белорусский продюсер и диджей Александр Богданов.
"Белое зеркало" — фестиваль не только музыки, но и кино, в котором организаторы обещают "полное погружение". Конечно, здесь будут и выступать — например, солистка "Серебряной свадьбы" Светлана Бень и Сергей Пукст. Поэтому любители всего прогрессивного — добро пожаловать на фестиваль.
"Канапа Маркет"
Удивительно, но это — буквально фестиваль диванов и других предметов интерьера. Пройдет "Канапа Маркет" в выходные в столичном Дворце искусств, и здесь вы сможете оценить современные взгляды на мебель, а при желании — и купить.
Вход на "Канапа Маркет" не бесплатный — два рубля, но за эти деньги вы сможете снова пройтись по Дворцу искусств, в котором искусство бывает крайне редко.
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Концерт модного электронщика, фестиваль "Белое зеркало", современное искусство или выставка диванов - в эти выходные есть, куда сходить.
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