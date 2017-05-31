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Социальная реклама о детях: они не чувствуют опасности, но так ранимы. Обратите внимание!
01.06.2017 16:28 — Новости Культуры | Tut.by
В Международный день защиты детей TUT.BY собрал некоторые ролики социальной рекламы о детях для взрослых, чтобы еще раз обратить внимание на то, что наши дети нуждаются в нашей помощи, защите и любви. И быть не только родителем, но и взрослым несложно, надо быть только внимательнее.
Уделяйте время детям
Дети объясняют учителю, почему ведут себя так, как это раздражает наставника
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Дети не чувствуют опасности
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Дети — зеркало своих родителей
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Каждые три секунды мир теряет одного ребенка
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Как дети видят пьяных родителей
Финская социальная реклама показывает, как живут дети, в чьих семьях злоупотребляют спиртным.
Источник видео: Fragile Childhood
Словом можно сломать
Особенно ребенка
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Семья прежде всего
Родители могут обидеть, сказав сгоряча лишнее слово. Они могут не понимать и корить своих детей. Но родители всегда окажут поддержку своему ребенку и сделают все для его счастья, ведь семья — прежде всего
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О праве детей на семью
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И взрослым тоже нужно детское внимание
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Будьте счастливы друг с другом!
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В Международный день защиты детей TUT.BY собрал некоторые ролики социальной рекламы о детях для взрослых, чтобы еще раз обратить внимание на то, что наши дети...
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