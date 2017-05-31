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Социальная реклама о детях: они не чувствуют опасности, но так ранимы. Обратите внимание!

01.06.2017 16:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Международный день защиты детей TUT.BY собрал некоторые ролики социальной рекламы о детях для взрослых, чтобы еще раз обратить внимание на то, что наши дети нуждаются в нашей помощи, защите и любви. И быть не только родителем, но и взрослым несложно, надо быть только внимательнее.

Уделяйте время детям

Социальная реклама. Уделяйте время детям от Жизнь вокруг нас на Rutube.

Дети объясняют учителю, почему ведут себя так, как это раздражает наставника

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Дети не чувствуют опасности

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Дети — зеркало своих родителей

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Каждые три секунды мир теряет одного ребенка

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Как дети видят пьяных родителей

Финская социальная реклама показывает, как живут дети, в чьих семьях злоупотребляют спиртным.

Источник видео: Fragile Childhood

Словом можно сломать

Особенно ребенка

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Семья прежде всего

Родители могут обидеть, сказав сгоряча лишнее слово. Они могут не понимать и корить своих детей. Но родители всегда окажут поддержку своему ребенку и сделают все для его счастья, ведь семья — прежде всего

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О праве детей на семью

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И взрослым тоже нужно детское внимание

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Будьте счастливы друг с другом!

 
 
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В Международный день защиты детей TUT.BY собрал некоторые ролики социальной рекламы о детях для взрослых, чтобы еще раз обратить внимание на то, что наши дети...

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