Социальная реклама о детях: они не чувствуют опасности, но так ранимы. Обратите внимание!

В Международный день защиты детей TUT.BY собрал некоторые ролики социальной рекламы о детях для взрослых, чтобы еще раз обратить внимание на то, что наши дети нуждаются в нашей помощи, защите и любви. И быть не только родителем, но и взрослым несложно, надо быть только внимательнее.

Уделяйте время детям

Социальная реклама. Уделяйте время детям от Жизнь вокруг нас на Rutube .

Дети объясняют учителю, почему ведут себя так, как это раздражает наставника

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Дети не чувствуют опасности

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Дети — зеркало своих родителей

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Каждые три секунды мир теряет одного ребенка

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Как дети видят пьяных родителей

Финская социальная реклама показывает, как живут дети, в чьих семьях злоупотребляют спиртным.

Источник видео: Fragile Childhood

Словом можно сломать

Особенно ребенка

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Семья прежде всего

Родители могут обидеть, сказав сгоряча лишнее слово. Они могут не понимать и корить своих детей. Но родители всегда окажут поддержку своему ребенку и сделают все для его счастья, ведь семья — прежде всего

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О праве детей на семью

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И взрослым тоже нужно детское внимание

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Будьте счастливы друг с другом!