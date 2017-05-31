Вот и лето пришло. Июньская афиша Театра эстрады

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы всегда с нетерпением ждем тепла, новых эмоций и событий - ждем наступления лета. Ведь именно лето - это всегда какая-то отдельная, интересная и запоминающаяся как-то по-особенному жизнь. Июньская жизнь Театра эстрады будет именно такой: яркой и незабываемой. Поэтому если вы хотите начать свою маленькую летнюю жизнь интересно, предлагаем познакомиться с афишей театра на июнь и задаться вопросом, так что же такое лето.

Что такое лето? - это музыка. Именно поэтому в самом начале июня зрителя ждут на шоу-программе "На бис!". 6 июня на сцене Театра эстрады прозвучат лучшие и любимые хиты белорусской эстрады в исполнении известных артистов: Инны Афанасьевой, Алексея Хлестова, Ольги Вронской, Александра Сухарева, Яна Маерса, Елены Гришановой, Ольги Змурщик, Шира, ансамбля "Верасы", Инги, Анны Благовой, группы "PROвокация".

Что такое лето? - это отдых. Настоящую курортную историю приготовили артисты театра 7 июня. Здесь покажут эстрадную шоу-программу "Особенности национального отдыха". Курортная история, знакомая каждому, приправленная актуальными шутками и смешными поворотами в сюжете, станет отличным поводом поднять себе настроение в преддверии отпуска.

Что такое лето? - это дети. В самую детскую пору априори нельзя обойтись без представлений для юных и самых благодарных зрителей. Поэтому и в афише Театра эстрады в июне есть целых два мюзикла для детей. 7 июня в 11.00 здесь покажут детский мюзикл "Двое из ларца - одинаковы с лица". Зрителей ждут юмористичное повествование, смешные герои, яркие и красивые костюмы, неподражаемая детская игра на сцене, атмосфера, словно из русских народных сказок.

А 14 июня в 11.00 приготовьтесь отправиться в удивительное путешествие по волшебному Золотому королевству, в которое вас пригласит детский мюзикл "В некотором царстве, в некотором государстве… или Принц - золотые уши". В уже полюбившемся детском мюзикле ожидается много сюрпризов для зрителей и нестандартных поворотов в сюжете, о которых вы и не догадываетесь.

Что такое лето? - это веселье и праздник. 13 июня на сцене театра вновь сыграют премьерную постановку - эстрадный фарс "Эти веселые греки", созданный по мотивам произведений древнегреческих авторов. Вас перенесут во времена дионисийских пиршеств и покажут затейливый сюжет, с интересными поворотами, веселыми сценами, яркими персонажами и ироничными диалогами.

Что такое лето? - это любовь. А еще лето - это самая свадебная пора. Поэтому и в Театре эстрады не обошли эту тему и приглашают 14 июня на музыкальную шоу-программу "Свадьба". Истории любви, как правило, похожи: от ухаживания через помолвку к свадьбе, а вот каждая пара влюбленных уникальна, тем более, если жених - горячий и темпераментный джигит, а невеста - пышная и голубоглазая красавица.

И, наконец, лето - это начало нового. Мы интуитивно выбираем эту пору, чтобы взять паузу, зарядиться энергией и новыми эмоциями, а после - построить планы на будущий этап. Но перед этим, конечно, красиво завершить все начатое. Вот и Театр эстрады решил как следует закрыть еще один, а в этом году юбилейный, сезон. 21 и 22 июня всех поклонников ждут на гала-концерте "Закрытие сезона". Яркие звезды белорусской эстрады встретятся на одной сцене и подарят незабываемое шоу.-0-