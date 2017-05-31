Самую дорогую сумку в мире продали на аукционе за 380 тысяч долларов

Дамская сумка французского бренда Hermes была продана на аукционе в Гонконге за 2,94 миллиона гонконгских долларов (380 тысяч долларов). Об этом сообщило агенство AP со ссылкой на аукционный дом Christie’s.



Фото: Reuters

Сумка модели Birkin выполнена из крокодиловой кожи и инкрустирована 18-каратным золотом и бриллиантами. Имя покупателя осталось неизвестным.

Специалисты прогнозировали, что цена на Hermès Birkin будет колебаться от 194 до 259 тысяч долларов. Финальная цена на лот позволила превзойти мировой рекорд на самые дорогие сумки. Прошлогодний рекордсмен, сумка этой же марки, была продана на аукционе Christie’s за 300 тысяч долларов.

Как пишет elle.ru, созданию сумки предшествовала случайная встреча на борту самолета директора правления Hermès Жана-Луи Дюма и актрисы и певицы Джейн Биркин. Дюма пообещал девушке создать идеальную сумку — вместительную, удобную и элегантную, и в скором времени выполнил свое обещание.