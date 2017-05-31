Два года назад книга «Гэта Беларусь, дзетка», которая рассказывала о нашей стране глазами иностранцев, стала бестселлером в белорусских книжных онлайн-магазинах. Теперь ее создатель Мария Черякова — белоруска, которая живет в Амстердаме, заканчивает работу над англоязычным гидом по Минску «Minsk in socks» («Минск в носках»). TUT.BY узнал, почему современным европейцам интересны поездки в Беларусь, что иностранный турист может найти в Каменной Горке и как убедить европейцев в том, что мы — не пьющая нация.



Мария Черякова. Фото: Настасья Ровдо, nn.by

«Однажды я провела эксперимент: ходила по голландским книжным магазинам и спрашивала, есть ли в продаже туристические книги о Беларуси. На меня смотрели как на сумасшедшую. Мол, кто туда захочет поехать? — рассказывает Мария Черякова. — Мне было это неприятно, и я решила изменить ситуацию».

Прежде чем приступить к работе, Мария вместе с подругой провели небольшой социологический опрос. Они разработали специальную анкету и попросили ответить на вопросы пользователей Facebook. Ответы более чем 300 европейцев позволили понять: половина из них даже не дочитывает путеводители до середины. Большинство собеседников жаловалось, что такие книги скучны, в них не хватает картинок, инфографики и юмора.

В немногочисленных гидах (например, посвященных в целом Восточной Европе) Мария и вовсе встречала недостоверную информацию: «Я читала, что наша страна очень небезопасная. Мол, если вы хотите пойти куда-нибудь вечером, будьте очень осторожны. Между тем Минск — это самый безопасный город, который я когда-либо посещала». Учитывая эти ошибки, а также исходя из пожеланий потенциальных читателей, команда Черяковой взялась за работу.



Фрагмент гида. Фото: архив Марии Черяковой

Коллектив, который работает над гидом «Minsk in socks», сугубо женский. Любопытно, что все шесть девушек родились в Беларуси, но на родине сейчас остались лишь две из них. Сама Мария теперь живет в Голландии, три ее коллеги — в Великобритании, Чехии и России. Общаются они в основном по скайпу.

Структура новой книги далека от классической. Например, рядом с традиционными разделами об истории, географии, а также о том, как получить визу, можно найти главы о «детском Минске» (что посмотреть туристам с детьми) или о стереотипах относительно Беларуси. Чтобы написать последнюю, Мария Черякова создала еще одну анкету в Facebook, собрала ответы пользователей, а потом попыталась их опровергнуть.

Среди таких стереотипов — утверждения, что «Беларусь является «последней диктатурой Европы», что в нашей стране все время холодно, что Беларусь — это город в России, а ее жители — «белые россияне», что в местной архитектуре нет ничего современного, а все белорусы пьют водку.



Фргамент гида. Фото: архив Марии Черяковой

Последний стереотип Мария опровергает особенно эмоционально: «Мы, европейцы, часто видим американские фильмы. Там показывается, как россияне постоянно пьют водку. Поскольку многие не понимают разницу между народами, этот стереотип проецируется на нас. Хотя этот миф — абсолютно голливудский продукт. Во Франции, к примеру, тоже много пьют (хотя речь о вине). Да и теперешняя молодежь пьет намного меньше, чем прежде».

В своей книге авторы пишут о более чем десятке минских районов. Это Немига, проспект Независимости, площадь Якуба Коласа и парк Челюскинцев, район метро «Октябрьская», а также Каменная Горка, Серебрянка и Шабаны (это один раздел), Лошица, Юго-Запад, Уручье и Веснянка. Как рассказывает Мария, она вместе с другими авторами регулярно спрашивала в социальных сетях у местных жителей, что можно увидеть в том или ином районе.

Спрашиваю у собеседницы, что в книге пишется о Каменной Горке. К примеру, иностранный турист может узнать, что всего 10−15 лет назад на ее месте находились нетронутые поля. «Теперь это „бетонные джунгли“, „каменные джунгли“ или „каменное гетто“ (как их называют местные жители), — пишут авторы гида. — Каменная Горка была выбрана властями города как место для социального жилья. Поэтому семьи с более чем двумя детьми и / или молодые семьи могут подать заявку на квартиру в этом районе и получить доступный кредит или даже бесплатную квартиру. Счастливчики!»



Фото: архив Марии Черяковой

Авторы гида называют две причины, чтобы посетить Каменную Горку. Первая — это возможность «наблюдать за сном», ведь «Каменная Горка — один из самых больших спальных районов. <…> Он отличается спокойствием, хорошей инфраструктурой (метро, ​​автобус и троллейбус) и множеством продуктовых магазинов».

Вторую причину авторы гида с юмором формулируют так: «Ctrl + C — Сtrl + V». «Здесь вы почувствуете настоящую déjà vu в архитектуре, — пишут авторы. — В одной части района можно увидеть более современные дома, с другой — более советские. Но и там, и там они очень похожи друг на друга. Вот почему Каменная Горка напоминает нам о стиле «Ctrl + C — Ctrl + V». «Большинство местных жителей не видят красоты этого стиля, — иронизируют авторы, — но вы, дорогой путешественник, должны это оценить!»

По словам Марии Черяковой, первый тираж гида составит 1 тысячу экземпляров. Авторы книги планируют напечатать их за средства, собранные через краудфандинг к октябрю этого года. Для второго тиража девушки обратятся в одно из издательств.



Фрагмент гида. Фото: архив Марии Черяковой

Сейчас в интернете продолжается сбор средств на издание книги. Книга в электронном виде будет стоить 12 евро. Печатная книга с доставокй обойдется в 23 евро. Наша собеседница надеется, что «Minsk in socks» будет продаваться во всех европейских странах.

В планах Марии Черяковой — перевод книги на другие языки (например, китайский или русский). А также организация туров по Минску. По ее словам, европейцам сейчас интересно найти места, где до них мало кто бывал. «Надо, чтобы их семья сказала „вау!“, — смеется Мария. — Расстояние от Голландии до Беларуси практически такое же, как до Испании. Может, после нашего путеводителя голландцы будут чаще выбирать Беларусь».