|
В Могилеве прошел парад зонтов
01.06.2017 18:33 — Новости Культуры | Tut.by
В Международный день защиты детей в Могилеве прошел парад зонтов. Завершился он выставкой тематически украшенных зонтиков в сквере 40-летия Победы.
На открытой сцене в сквере выступили детские творческие коллективы. В программе праздника были и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, работали интерактивные зоны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шествие посвятили Международному дню детей и 750-летию Могилева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии