ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве прошел парад зонтов

01.06.2017 18:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Международный день защиты детей в Могилеве прошел парад зонтов. Завершился он выставкой тематически украшенных зонтиков в сквере 40-летия Победы.


На открытой сцене в сквере выступили детские творческие коллективы. В программе праздника были и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, работали интерактивные зоны.











 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шествие посвятили Международному дню детей и 750-летию Могилева.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Каменная Горка - "каменные джунгли с хорошей инфраструктурой". Выходит англоязычный гид о Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика