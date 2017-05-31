В Международный день защиты детей в Могилеве прошел парад зонтов. Завершился он выставкой тематически украшенных зонтиков в сквере 40-летия Победы.





На открытой сцене в сквере выступили детские творческие коллективы. В программе праздника были и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, работали интерактивные зоны.







































