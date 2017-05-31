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Мультик "Трое из Простоквашино" получит продолжение

01.06.2017 18:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Студия "Союзмультфильм" анонсировала продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино", новые эпизоды выпустят в период с 2018 по 2020 год, сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Мультик "Трое из Простоквашино" получит продолжение
© AFP/ TOSHIFUMI KITAMURA
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Соглашение о выпуске новых серий мультфильма о самой популярной деревне "Простоквашино" и ее жителях студия подписала с группой компаний Danone в России.

"В рамках соглашения в период с 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма", — говорится в сообщении пресс-службы.

Продолжительность каждой серии составит шесть с половиной минут. Каждый выпуск будет создаваться в смешанной технике 2D и 3D.

По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, задача нового проекта показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет. "А также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких. Мы хотим, чтобы герои новых серий были также любимы и интересны детям и взрослым", — пояснила она.

Исключительные права на новые серии будут принадлежать студии. Однако компания Danone получит право использовать их для маркетинга и рекламы своей продукции на территории РФ, стран СНГ, Грузии, Евросоюза, Прибалтики, Китая, Монголии "на весь срок действия авторского права".

Анимационная трилогия "Трое из Простоквашино" была выпущена в 1978-1984 годах по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Ранее СМИ сообщали, что Успенский готов написать сценарий для продолжения мультфильма.

 
Теги: Минск
 
 
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"Союзмультфильм" планирует снять несколько десятков новых эпизодов и показать, как изменилась деревня за 20 лет.

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