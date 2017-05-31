Ромео и Джулиус: пьеса Шекспира, как он сам, вероятно, задумал

Поскольку о сексуальности Шекспира давно спорят, то можно предположить, что если бы в его время это было приемлемо, то он мог бы написать свою величайшую историю любви о Ромео и Джулиусе, а не о Ромео и Джульетте.





«Честно говоря, я думаю, что он бы так и сделал», — говорит Ник Бэгнелл, режиссер новой версии «Ромео и Джульетты» — такой, какую, возможно, и намеревался написать великий драматург — с двумя мужчинами в заглавных ролях.

Мы же знаем, что Шекспир хотел, чтобы Джульетту играл молодой мужчина: в то время все женские роли исполнялись актерами-мужчинами, зрелыми или юными.

Однако в постановке ливерпульского театра Everyman Playhouse впервые на британской сцене эти юные любовники стали гомосексуалами.

Есть теория, среди прочих высказанная в свое время Оскаром Уайльдом, о том, что Шекспир создавал образ Джульетты и других молодых героинь специально для одного юного актера, в которого он был влюблен.

«Очень много спорят по поводу того, что он думал насчет актера на роль Джульетты», — поясняет Бэгнелл.

«Я хорошо порылся в архивах и уверен, что он наверняка хотел бы именно так написать [Джульетту мужского пола], если бы можно было», — полагает режиссер.

В новой ливерпульской постановке сохранено оригинальное название, однако в самой пьесе Джульетты нет, а есть Джулиус, которого играет 20-летний Эллиот Кингсли.

«Думаю, что ему бы страшно понравилось», — говорит актер, продолжая мысль режиссера о том, что подумал бы Шекспир.

«Шекспир написал эту роль для мужчины, и Джульетту играл изначально молодой человек, в которого, как многие считают, он был влюблен, и это было своего рода признанием в любви этому молодому актеру. Поэтому это не так уж трудно для мужчины — искренне произносить эти слова [роли], поскольку изначально так и должно было быть», — говорит Кингсли.

С мыслью о «светловолосом друге»



Сцена из бродвейского мюзикла «Ромео и Джульетта»

Гипотезы относительно сексуальной ориентации Шекспира стали возникать из-за его сонетов, которые имеют посвящение «Мистеру WH» и во многих случаях адресованы таинственному молодому человеку, известному как «светловолосый друг». Но конкретных указаний на то, кто это мог быть или в кого был влюблен Шекспир, немного.

Мысль о том, чтобы превратить «Ромео и Джульетту» в историю любви двух геев, родилась во время прослушивания, когда один из актеров прочитал один из наиболее страстных монологов Джульетты.

«Посмотрев на то, как этот молодой человек произносит этот женственный монолог — о том, как он жаждет, чтобы Ромео пришел к нему ночью, я подумал: а что если прочесть всю пьесу заново, но учитывая этот момент?» — рассказывает режиссер.

«И с небольшими поправками и заменами „она“ на „он“ и „госпожа“ на „господин“ я вдруг почувствовал, что нашел в этой пьесе что-то весьма примечательное».

В самом начале оригинальной пьесы Ромео нравится Розалина, и лишь потом он влюбляется в Джульетту. В ливерпульской версии, как рассказывает Бэгнелл, все начинается с того, что Ромео просто еще не разобрался в своих предпочтениях, в своей сексуальности.

«Я думаю, что когда он видит Джулиуса, то это в нем вызывает бурю эмоций, рождает внутреннюю борьбу, и наблюдать за этими его внутренними муками очень интересно», — поясняет Бэгнелл и признает, что это придает пьесе новый смысл.

Есть и еще один новый пласт в этой постановке, поскольку Ромео — белый, а Джулиус и вся его семья Капулетти — темнокожие, что сразу заставляет задуматься об отношении к гомосексуальности в некоторых странах и сообществах.

«Это было для всей нашей команды, с которой я сейчас работаю, очень непростым решением — расовый вопрос, а также то, как все, во всяком случае, все, что делают Капулетти, можно оправдать одной лишь фразой — «во имя господа Бога», — говорит режиссер-постановщик.

Новый вариант «Ромео и Джульетты» будет представлен на сцене ливерпульского Everyman Playhouse уже в эту субботу.

«Это и прекрасно, и ужасно, что мы поднимаем этот вопрос о молодых гомосексуалах в определенных странах в разных уголках мира, где до сих пор над ними издеваются, их выгоняют из семьи, пытают просто за то, что они геи», — говорит автор постановки.