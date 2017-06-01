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Посетителям зоопарка в Цинциннати впервые показали трогательного четырехмесячного гиппопотама

02.06.2017 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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В зоопарке Цинциннати Фиона, молодой гиппопотам весом в 120 с лишним килограммов, впервые предстала перед журналистами. Она родилась в феврале этого года недоношенной, однако благодаря усилиям сотрудников выжила и стала звездой интернета — за ее взрослением с удовольствием наблюдали тысячи пользователей Сети. Смотрители зоопарка рассчитывают, что посетители увидят Фиону уже летом.

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В зоопарке Цинцинати Фиона, молодой гиппопотам весом в 120 с лишним килограммов, впервые предстала перед журналистами. Она родилась недоношенной, однако благодаря...

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