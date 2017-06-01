Сова и будка с бульдогом вернулись в центр Бреста

В последний день весны на улице Леваневского в Бресте вновь появилась скульптурная композиция с бульдогом, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Александр Шульгач

Напомним, ее торжественно открыли 6 ноября 2014 года на улице Советской. Однако не прошло и месяца, как скульптуру с совой, сторожевой будкой и собакой убрали. Многим она показалась слишком громоздкой на пешеходном пути около бара «Визит». Впоследствии поговаривали, что «бульдог» может расположиться рядом с перекрестком улиц Гоголя и Кирова. Но что-то не срослось.

Новое место выбрано вполне логично. По улице Леваневского, 5 находится часть зданий областного управления департамента охраны МВД. По словам старшего инспектора отделения идеологической работы Юрия Антончика, по данному адресу теперь расположен настоящий культурный уголок со старым милицейским «Москвичом» и вновь установленной композицией. Напомним, что средства на «памятник» собирали все сотрудники департамента охраны. Такое решение было принято на общем офицерском собрании, все поддержали инициативу. Задумка символизирует бдительность, зоркость и надежность несения службы ведомством.

Творческую идею воплотила Брестская студия художественной ковки. Изготовитель и кузнец Вячеслав Пищук в разговоре с журналистом «Вечерки» порадовался, что скульптуру снова смогут лицезреть брестчане и гости города над Бугом. Так что слегка заржавевший клык бульдога и его нос, видимо, скоро вновь засияют на солнце. Хотя доступ здесь к достопримечательности не такой простой, как на Советской.