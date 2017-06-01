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Сова и будка с бульдогом вернулись в центр Бреста
02.06.2017 08:25 — Новости Культуры | Tut.by
В последний день весны на улице Леваневского в Бресте вновь появилась скульптурная композиция с бульдогом,
Напомним, ее
Новое место выбрано вполне логично. По улице Леваневского, 5 находится часть зданий областного управления департамента охраны МВД. По словам старшего инспектора отделения идеологической работы Юрия Антончика, по данному адресу теперь расположен настоящий культурный уголок со старым милицейским «Москвичом» и вновь установленной композицией. Напомним, что средства на «памятник» собирали все сотрудники департамента охраны. Такое решение было принято на общем офицерском собрании, все поддержали инициативу. Задумка символизирует бдительность, зоркость и надежность несения службы ведомством.
Творческую идею воплотила Брестская студия художественной ковки. Изготовитель и кузнец Вячеслав Пищук в разговоре с журналистом «Вечерки» порадовался, что скульптуру снова смогут лицезреть брестчане и гости города над Бугом. Так что слегка заржавевший клык бульдога и его нос, видимо, скоро вновь засияют на солнце. Хотя доступ здесь к достопримечательности не такой простой, как на Советской.
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Новое место выбрано вполне логично. По улице Леваневского, 5 находится часть зданий областного управления департамента охраны МВД РБ.
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