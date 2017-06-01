Центр культуры «Витебск» объявил тендер на закупку услуг по проживанию и перевозкам участников XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Фото: Игорь Матвеев

На оплату гостиниц для участников форума в этом году планируют потратить 130 тысяч рублей. Для «Славянского базара в Витебске» потребуется 17 номеров «Люкс», 7 апартаментов, 223 одноместных, 241 двухместный и 28 трехместных номеров. Всего 516 номеров с 823 койко-местами. Кроме того, по заявкам дирекции фестиваля при необходимости нужно будет предоставить еще 950 койко-мест. Всего бронируется 516 номеров и 1773 койко-места, цифры точно такие же, как и в прошлом году.

Перевозка участников международного фестиваля по городу обойдется в 42 тысячи рублей, а междугородние и международные перевозки — 22 тысячи рублей. Для перемещения по Витебску планируется задействовать 22 автобуса различной вместимости, а для междугородних перевозок — 17 автобусов.

Закупка услуг по проживанию и перевозкам участников «Славянского базара в Витебске» финансируется из бюджета Союзного государства.