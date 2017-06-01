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Ирландская монахиня показала, что чеканит футбольный мяч не хуже полицейского

02.06.2017 11:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ирландская монахиня, которая служит в доминиканском ордене, продемонстрировала, что чеканит футбольный мяч ничуть ни хуже, чем полицейский О’Коннелл из ирландского города Лимерик.

Как ссобщается в комментарии к видео, опубликованном в социальной сети Facebook, «это определенно не то, что вы видите каждый день. О’Коннелл из отделения полиции района Генри Сэма играет с доминиканской сестрой во время фестиваля трех молебственных дней Богоматери Лимерика, который проходил с 25 по 27 мая, который проходил в церкви Святого Спасителя. Мы не уверены, кто выиграл на этот раз, должен быть запланирован реванш».

 
 
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Ирландская монахиня, которая служит в доминиканском ордене, продемонстрировала, что чеканит футбольный мяч ничуть ни хуже, чем полицейский О'Коннелл из...

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