Ирландская монахиня показала, что чеканит футбольный мяч не хуже полицейского

Ирландская монахиня, которая служит в доминиканском ордене, продемонстрировала, что чеканит футбольный мяч ничуть ни хуже, чем полицейский О’Коннелл из ирландского города Лимерик.

Как ссобщается в комментарии к видео, опубликованном в социальной сети Facebook, «это определенно не то, что вы видите каждый день. О’Коннелл из отделения полиции района Генри Сэма играет с доминиканской сестрой во время фестиваля трех молебственных дней Богоматери Лимерика, который проходил с 25 по 27 мая, который проходил в церкви Святого Спасителя. Мы не уверены, кто выиграл на этот раз, должен быть запланирован реванш».