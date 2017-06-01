Самые красивые световые проекции в мире

Неделю назад в рамках празднования 71-й годовщины открытия МТЗ минчане и гости столицы могли увидеть красивое световое шоу с проекцией на здания завода. TUT.BY собрал самые красивые 3D-проекции мира в один ролик, чтобы вы впечатлились.

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Справка TUT.BY

Видеомэппинг — направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве. Техника опробована еще в 60-е годы прошлого века. Первый задокументированный публичный показ состоялся в 1969 году, Диснейленд открывал новый аттракцион «Призрачное поместье». Аттракцион использовал поддельные отрубленные головы, на которые проецировался 16 мм фильм, анимировавший головы. В Беларуси пространственные 3D-проекции стали популярными в последние несколько лет.