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Самые красивые световые проекции в мире
02.06.2017 11:37 — Новости Культуры | Tut.by
Неделю назад в рамках празднования 71-й годовщины открытия МТЗ минчане и гости столицы могли увидеть
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Видеомэппинг — направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве. Техника опробована еще в 60-е годы прошлого века. Первый задокументированный публичный показ состоялся в 1969 году, Диснейленд открывал новый аттракцион «Призрачное поместье». Аттракцион использовал поддельные отрубленные головы, на которые проецировался 16 мм фильм, анимировавший головы. В Беларуси пространственные 3D-проекции стали популярными в последние несколько лет.
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Неделю назад в рамках празднования 71-й годовщины открытия МТЗ минчане и гости столицы могли увидеть красивое световое шоу с проекцией на здания завода. TUT.BY собрал...
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