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Очевидцы сняли формирующийся торнадо в Мексике
02.06.2017 12:30 — Новости Культуры | Tut.by
Экстренные службы мексиканского штата Чихуахуа сняли на видео формирование мощного торнадо над городом Рива Паласио. За два дня запись просмотрели в интернете более 500 тысяч человек.
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Экстренные службы мексиканского штата Чихуахуа сняли на видео формирование мощного торнадо над городом Рива Паласио. За два дня запись просмотрели в интернете...
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