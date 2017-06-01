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"Виноват подрядчик". В Ветке вместо газона взошла лебеда
02.06.2017 12:39 — Новости Культуры | Tut.by
На главной площади районного центра, которую в апреле, как и весь город, спешно приводили в порядок к приезду президента, вместо газона вырос сорняк. Всю территорию сквера местной Аллеи Славы теперь окружает зеленый ковер из лебеды.
Фотографии, как выглядит газон в центре Ветки, на
— Это вина подрядной организации, которая занималась посадкой и контролем за ростом газона. Семена не обеспечили достаточным поливом, поэтому его «забил» сорняк и взошла лебеда, — объяснили причину курьеза в КЖУП «Ветковское».
В организации заверили, что подрядчику было направлено соответствующее письмо и его представители уже сделали химобработку территории. Сразу же после того, как сорняк отойдет, газон будет засеян опять.
— Бюджетные средства никто не затратит ни на новый посев, ни на полив газона. Все будет исправлено за счет подрядной организации, — заверили в ветковском КЖУП.
Напомним, весной нынешнего года в
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В местном КЖУП заверили, что подрядной организации было направлено соответствующее письмо и ее работники уже сделали химобработку территории. Сразу же после того,...
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