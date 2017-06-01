На главной площади районного центра, которую в апреле, как и весь город, спешно приводили в порядок к приезду президента, вместо газона вырос сорняк. Всю территорию сквера местной Аллеи Славы теперь окружает зеленый ковер из лебеды.





Фотографии, как выглядит газон в центре Ветки, на горячую линию TUT.BY прислали читатели.

— Это вина подрядной организации, которая занималась посадкой и контролем за ростом газона. Семена не обеспечили достаточным поливом, поэтому его «забил» сорняк и взошла лебеда, — объяснили причину курьеза в КЖУП «Ветковское».









В организации заверили, что подрядчику было направлено соответствующее письмо и его представители уже сделали химобработку территории. Сразу же после того, как сорняк отойдет, газон будет засеян опять.

— Бюджетные средства никто не затратит ни на новый посев, ни на полив газона. Все будет исправлено за счет подрядной организации, — заверили в ветковском КЖУП.





Напомним, весной нынешнего года в районном центре готовились к приезду Александра Лукашенко. Работы велись чуть ли не круглосуточно каждый день, несмотря на погодные условия. Тем не менее, в Ветку президент не приехал, зато его жители получили отремонтированные дороги и тротуары, а на окраинах — новые фонари.