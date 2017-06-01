|
Маленькая чревовещательница с куклой спела Summertime и набрала 150 млн просмотров за двое суток
02.06.2017 13:32 — Новости Культуры | Tut.by
Девочка-чревовещательница выступила на американской «Минуте славы», спев песню из оперы. Вернее, спела песню не она, а ее кукла — девочка держала рот почти закрытым, но при этом смогла распеться как Элла Фицжеральд.
Девочка завоевала сердца жюри не только голосом: она превратила исполнение песни в комедию, иронизируя над тем, что ей приходится говорить за куклу. И выступление маленькой чревовещательницы понравилось не только судьям, но и зрителям. За сутки его посмотрели около 150 миллионов человек.
Двенадцатилетняя Дарси Линн Фармер и ее кукла Петунья исполнили хит Summertime, получивший известность благодаря Элле Фицжеральд, но изначально написанный для оперы «Порги и Бесс». Пение куклы (на самом деле, конечно, девочки) на шоу America’s Got Talent (аналог британского шоу Britain’s Got Talent, которое перенесли в Россию, назвав «Минутой славы») было настолько хорошим и буквально разнообразным, что участница растопила сердца жюри, а одна из судей даже нажала на «золотую кнопку» — особую кнопку, которая установлена на столе жюри и используется как способ показать высшую оценку. Смотреть только со звуком.
Перед выступлением Дарси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка-чревовещательница выступила на американской "Минуте славы", спев песню из оперы. Вернее, спела песню не она, а ее кукла - девочка держала рот почти закрытым,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии