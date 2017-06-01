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Маленькая чревовещательница с куклой спела Summertime и набрала 150 млн просмотров за двое суток

02.06.2017 13:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Девочка-чревовещательница выступила на американской «Минуте славы», спев песню из оперы. Вернее, спела песню не она, а ее кукла — девочка держала рот почти закрытым, но при этом смогла распеться как Элла Фицжеральд.

Девочка завоевала сердца жюри не только голосом: она превратила исполнение песни в комедию, иронизируя над тем, что ей приходится говорить за куклу. И выступление маленькой чревовещательницы понравилось не только судьям, но и зрителям. За сутки его посмотрели около 150 миллионов человек.

Двенадцатилетняя Дарси Линн Фармер и ее кукла Петунья исполнили хит Summertime, получивший известность благодаря Элле Фицжеральд, но изначально написанный для оперы «Порги и Бесс». Пение куклы (на самом деле, конечно, девочки) на шоу America’s Got Talent (аналог британского шоу Britain’s Got Talent, которое перенесли в Россию, назвав «Минутой славы») было настолько хорошим и буквально разнообразным, что участница растопила сердца жюри, а одна из судей даже нажала на «золотую кнопку» — особую кнопку, которая установлена на столе жюри и используется как способ показать высшую оценку. Смотреть только со звуком.

Перед выступлением Дарси рассказала, что марионетка помогла ей справиться с застенчивостью. Она пела и раньше, но до десяти лет очень стеснялась окружающих. Родители решили эту проблему, подарив девочке куклу-кролика (во время выступления девочка поиронизировала о том, что это не настоящий кролик). И хотя гвоздём выступления являлась Петунья (девочка подшутила над собой, когда сама начала петь, и кролик «закрыл» ей рот), овации жюри и зала достались Дарси.

 
 
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Девочка-чревовещательница выступила на американской "Минуте славы", спев песню из оперы. Вернее, спела песню не она, а ее кукла - девочка держала рот почти закрытым,...

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