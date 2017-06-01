Спецназ на веревочке, грустная выпускница и каменные джунгли Минска: лучшие фото мая

Май был богатым на события. Фотографы TUT.BY старались многие зафиксировать: Ночь музеев и День открытых дверей в Большом театре, день рождение пионерии… 9 Мая мы снимали в двух городах: посмотрели на шествие «Бессмертного полка» в Киеве, а в Минске провели целый день с 93-летним ветераном войны. Побывали на заседании в Овальном зале парламента и на первомайских шествиях. Следили за мельчайшими изменениями в жизни города. В объективе наших фотографов были спортсмены-дети и спортсмены-взрослые, детская парусная школа на Браславских озерах. Важные события, яркие детали и обаятельные будни — в подборке лучших фотографий мая.



Участники акции «Бессмертный полк» во время шествия на 9 Мая идут с портретами родственников. Киев, 9 мая, 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Пионеры играют в резиночку во время празднования 95-летия пионерии. Минск, 19 мая 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Поэт Владимир Некляев выступает на акции протеста оппозиции в Минске. 1 мая, 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Вид на район Минска с высотного здания напротив. 2016 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Бекстейдж показа новой коллекции бренда Candy Lady на Belarus Fashion Week. Минск, 12 мая, 2017 года. Фото: Ольга, Шукайло, TUT.BY



Тестирование белорусской разведывательно-дозорной машины «Кайман» на поли гоне ОАО «140″ ремонтный завод». Г. Борисов, 3 мая 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Один из первых маршрутов электробуса, который следует по дополнительному рейсу под номером 59. Минск, 15 мая, 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Маленький пациент РНПЦ детской хирургии. Минск. 19 мая, 2017 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Бойцы спецназа во время репетиции выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 покидают импровизированное поля боя, удерживаясь на тросе из вертолета. Минск, 20 мая, 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Учительница физкультуры Татьяна Пехтерева преодолевает гонку с препятствиями Bison Race в категории «Элита». Силичи, 7 мая 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Школьники после последнего звонка 30 мая ждут очереди на аттракцион в парке Горького. Минск, 30 мая 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Курсанты МЧС сидят под деревьями перед началом благотворительной акции «Забег тысячи сердец». Участники бежали по маршруту в форме сердца. Минск, 27 мая 2017 года. Фото: Анастасия Снегирева, TUT.BY



Артистка во время генеральной репетиции новой программы «Небывальщина» в Белгосцирке. Минск, 26 мая 2017 года. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY



Зрители смотрят выступление артистов на фестивале «Суседзi», который организовывали бывшие городские жители, переехавшие в деревню. Д. Городьки Воложинского района, 7 мая 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Ученик тянет по воде яхту во время открытия детской парусной школы. Озеро Дривяты, Браславский район, 27 мая 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Герой Великой Отечественной войны Александр Федорович Фень празднует 9 мая в армейской палатке в Парке Победы. Г. Минск, 9 мая 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич ловит мяч во время интервью с журналистами. Г. Минск, 28 мая 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Участник первомайской акции официальных профсоюзов надувает воздушный шар. Г. Минск, 1 мая 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Посетитель Овального зала парламента в день заседания Палаты представителей и Совета Республики. Г. Минск, 31 мая 2017 года Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Минчанка Фаина Михайловна на Дне открытых дверей в Национальном театре оперы и балета. Г. Минск, 25 мая 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Посетители рассматривают картины во время акции «Ночь музеев» в Национальном художественном музее. Г. Минск, 20 мая 2017 года. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY



Игрок детского регби на тренировке на футбольном поле в столичном центре дополнительного образования детей и молодежи «Эврика». Г. Минск, 18 мая 2017 Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY