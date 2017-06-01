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Толочинские спортсмены показали свой лучший результат в истории на областных сельских играх

02.06.2017 12:14 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинские спортсмены показали свой лучший результат в истории на областных сельских играх
В Полоцком районе состоялась спартакиада среди районов Витебской области «Сельские игры-2017». Участие в соренованиях приняли 19 команд, среди них были и представители нашего района.

Программа спартакиады включала в себя соревнования по настольному теннису, легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, стритболу и гиревому спорту, а также «Визитную карточку» и кулинарный конкурс.

К сожалению, всего одного шага не хватило нашим землякам, чтобы по сумме выступлений во всех видах взойти на пьедестал почета — они заняли четвертое общекомандное место. При этом следует заметить, что данный результат — лучший за всю историю участия толочинцев в аналогичных соревнованиях.

А вот в отдельных видах наши спортсмены не остались без наград. В споре любителей малой ракетки в командном зачете победили Наталья Зеленкина и Степан Жуков, в легкоатлетическом троеборье (бег на 100, 400 у женщин и 800 метров у мужчин, а также прыжки в длину с места) стали Любовь Бурдыко и Вячеслав Нарчук). Еще одно третье место на счету толочинцев по результатам «Визитной карточки».

Игорь СНАРОВ.

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