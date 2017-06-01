Концерт на балконе, премьера в театре и арт-пикник для детей. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные в Гродно особенно много предложений хорошо провести время вместе с детьми: фестиваль попкорна, цирк, спектакль в музее и насыщенный всеми возможными видами творчества детский арт-пикник. Взрослые также найдут себе событие по душе: будут выставки, презентации, концерты, интеллектуальные пьесы и кино.

Фестиваль попкорна

Где: кинотеатр «Космос», ул. Горького, 49а Когда: 2−4 июня, 10.00

На первом в Гродно фестивале попкорна ежедневно проходит дегустация попкорна с необычными вкусами и развлекательная программа для детей. Для самых маленьких в честь Дня защиты детей — скидка 50% на билеты на мультфильмы.



Фото: kinogrodno.by

Открытие выставки по итогам пленэра «Гродна — дарог скрыжаванне»

Где: Гродненский выставочный зал Когда: 2 июня, 17.00

В восьмом международном пленэре приняли участие художники из Беларуси, Польши, Литвы и Швейцарии. Они почти две недели трудились в Королино под Гродно и сейчас представят свои работы публике.





Где: площадка у гипермаркета «Алми», пр-т Космонавтов, 81 Когда: 2−4 июня, 18.00

В программе: дрессированные медведи-гиганты, акробатический дуэт с шимпанзе Джонни, танцующие собачки, па-де-де на лошадях, воздушные гимнасты, парад велосипедов, веселый клоун «Душ» и многое другое.





Презентация книги Михала Анемпадистова «Колер Беларусі»

Где: Центр городской жизни (галерея «Крыга»), ул. Советская, 3 Когда: 2 июня, 18.30

Художник и дизайнер, автор текстов культового «Народного альбома» Михал Анемпадистов долго изучал историю стилей и использования цветов в Беларуси. Итогом стал его альбом.



Фото: личный архив Михала Анемпадистова

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

Где: кинотеатр «Октябрь», ул. Поповича, 5 Когда: 2−3 июня, 19.40, 4 июня, 18.40

Драматическая картина «Нелюбовь» была включена в основную программу 70-го Каннского кинофестиваля. В Гродно ее будут показывать в течение недели лишь в одном кинотеатре по одному сеансу в день. Новый фильм Звягинцева — это история супружеской пары в разгар тяжелого развода. Женя и Борис нашли новых партнеров и готовы начать жизнь сначала, даже если это означает отказ от 12-летнего сына Алеши. Увидев одну из их гадких ссор, мальчик исчезает.





Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 2 июня, 19.00

Мистическая постановка по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского — самый титулованный гродненский спектакль, который завоевал уже несколько десятков наград в Беларуси и за рубежом. Не удивительно, что билеты на «Пиковую даму» всегда в дефиците.



Фото: grodnolyalka.by

Где: берег озера «Юбилейное» Когда: 2−4 июня, 22.30

Автомобильный кинотеатр каждое лето работает в Гродно. На этих выходных покажут российские комедии «30 свиданий» (2 июня) и «Все о мужчинах» (4 июня), а также американский боевик «План ограбления» (3 июня). Все фильм вышли на экраны в 2016 году.

«Ретросуббота» с клубом «Винтаж»

Где: пл. Советская Когда: 3 июля, 12.00−14.30

Легенды советского автопрома ГАЗ 21, ЗАС, ГАЗ 67 и другие автомобили, которые сегодня имеют статус «ретро», проедут с музыкой по городу, а потом остановятся на Советской площади возле бывшего ДК Текстильщиков. Тут их представят гродненцам владельцы авто — члены автоклуба «Винтаж».





Субботние встречи со сказкой

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 3 июня, 17.00

На субботние встречи со сказкой на площадке музея приглашает труппа театра кукол. В программе: экскурсия по выставке «Герои сказок на открытках прошлого века», викторина «Угадай сказку», конкурс для юных художников и спектакль. В эту субботу — «Маша и медведь».



Фото: grodnolyalka.by

Концерт на балконе

Где: ул. Советская Когда: 3 июня, 18.30

Небольшой 20−30-минутный концерт пройдет на одном из балконов пешеходной улицы. Организаторы обещают чарующие звуки саксофона, скрипки и баяна, классику, джаз и шлягеры прошлого века — и все это не одноразовая акция. Концерты на балконах должны стать регулярными.





Вечер необычного театра

Где: ДОМ46, ул. Лелявела, 46 Когда: 3 июня, 19.00

Вечер необычного театра привезут в Гродно Инна Асламова, участницы группы современной хореографии «Квадро» из Гомеля и Даниил Белкин, хореограф из Днепропетровска.

Премьера спектакля «Охота на крыс»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 3−4 июня, 19.00

Австрийская пьеса на белорусском языке, жанр которой в театре определили как «танго без антракта». «Эту пьесу не надо смотреть до 16 лет, так как еще не понятно. И не надо смотреть после 50, потому что уже не понятно. Речь идет о том, как решиться преодолеть свое личное пространство. На самом деле это очень трудно», — говорит режиссер Геннадий Мушперт.





Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 3 июня, 22.00

Эстрадно-симфонический оркестр «Nota Band» под управлением Юлии Омельченко удивит гостей настоящей феерией-концертом под названием «Phantasmagoria или Cinemaния — 4». Музыка из полюбившихся всем фантастических и мистических фильмов, сопровождаемая спецэффектами, а также волшебные сюрпризы не оставят равнодушными никого.

Арт-пикник «Летающие дети»

Где: пикник-база «Велес» Когда: 4 июня, 11.00−17.00

Праздник для детей от 1,5 до 9 лет и осознанных родителей. Участников ждут творчество, игры, мастер-классы, живая музыка, общение, маркет и многое другое на фоне прекрасной природы. Дети и взрослые обязательно найдут себе занятие по душе.





День детства в зоопарке

Где: Зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 4 июня, 12.30−14.30

Маленьких посетителей ждут подвижные игры, интересные загадки, веселые конкурсы, викторина о животных, концерт, мастер-класс по рисованию и общение с ручными животными.





Где: пл. Советская Когда: 4 июня, 19.00−20.30

На втором концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у Дворца» организаторы обещают показать лучшие духовые оркестры Гродненщины: оркестр УВД, оркестр Гродненской пограничной группы, эстрадно-духовой оркестр областного управления МЧС и духовой квинтет эстрадного оркестра «ART-CollegeBand».