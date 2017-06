Лидер Secret Service - о планах на будущее, русской жене и NaviBand

- Привет, Тим! У Secret Service есть много песен, которые стали популярными в мире. Но какой трек, на ваш взгляд, сыграл решающую роль в славе группы?

— Ну, это сложно сказать… Конечно, наш первый хит Oh Susie был песней, которая сделала нас знаменитыми. Но также такие песни, как Ten O'clock Postman, который имел суперогромную популярность, например, в Германии и Японии, и наш самый большой хит Flash In The Night, который заставил людей смотреть на нас как на synth-band, были очень важны для нас.

- Из первого "звездного" состава Secret Service сейчас осталось два человека: вы и Ульф Уолберг. Вы встречаетесь с другими членами группы 80-х?

— Наш басист Матс "Лимпан" Линдберг в настоящее время является членом группы с 1985 года, поэтому я думаю, что он принадлежит вместе со мной и Ульфом, как вы называете, к "звездному составу".

Я часто общаюсь по телефону с Олой, оригинальным певцом, который вместе со мной и Ульфом был основателем группы. Он — мой настоящий друг и все еще член нашей группы, даже если он сейчас слишком занят, чтобы присоединиться к нам на концертах.

- Тим, у вас русская жена, Елена Эфрон, которая, как известно, сыграла очень важную роль в вашей жизни. Как произошла ваша первая встреча?

— Об этом будет сказано в моем новом мюзикле Secret Service Ten O'clock Postman, до тех пор это "секрет" (игра слов — Secret Service — secret — Sputnik)! Это история обо мне и моей жене Лене, когда она была молодая и жила в Ленинграде, о том, как мы встретились и о Secret Service. Большинство событий — реальные, а некоторые, возможно, и нет…? И конечно, будут все мои, ставшие незабываемыми, песни Secret Service, многие из них на русском языке. Я обещаю, что это будет очень забавный и очень романтичный мюзикл.

- Сейчас большое внимание уделяется Евровидению. Как вы знаете, именно этот конкурс принес популярность ABBA. Что вы думаете о последнем конкурсе, который состоялся в мае в Киеве? Кто вам понравился?

— Я думаю, что уровень передовой техники на сцене значительно вырос в последние годы, и в то же время качество песен становится хуже и хуже. Я в ожидании нового "хита ABBA".

- В этом году впервые в своей истории Беларусь представила на Евровидении дуэт Naviband с песней на белорусском языке. Что вы скажете о номере? Ваше впечатление?

— Песня Naviband была одной из немногих, которые мне понравились. Хорошие артисты и положительная энергия. Но даже если мне нравится ваш язык, я уверен, что у него было бы больше шансов на победу, если бы по крайней мере минимум один рефрен был исполнен на английском языке.