Самые ранние экспонаты датированы 1898 и 1900 годом — это фонографы Томаса Эдисона. Всего во дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть около 70 фонографов, граммофонов и патефонов из частной коллекции Игоря Борисевича. Все они в исправном состоянии.





Кроме того, посетители могут услышать звучание этих уникальных творений технической мысли, которые владелец на протяжении 10 лет собирал, чинил и реставрировал.

Самые большие экземпляры на выставке — это концертные граммофоны, самый маленький — портативный карманный граммофон, который влезает в коробочку из-под шприцов. Кроме техники на выставке представлены и звуконосители — восковые цилиндры и грампластинки.

































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