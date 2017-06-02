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"Говорящие машины". В Гомеле открылась выставка старинных граммофонов и фонографов
03.06.2017 08:04 — Новости Культуры | Tut.by
Самые ранние экспонаты датированы 1898 и 1900 годом — это фонографы Томаса Эдисона. Всего во дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть около 70 фонографов, граммофонов и патефонов из частной коллекции Игоря Борисевича. Все они в исправном состоянии.
Кроме того, посетители могут услышать звучание этих уникальных творений технической мысли, которые владелец на протяжении 10 лет собирал, чинил и реставрировал.
Самые большие экземпляры на выставке — это концертные граммофоны, самый маленький — портативный карманный граммофон, который влезает в коробочку из-под шприцов. Кроме техники на выставке представлены и звуконосители — восковые цилиндры и грампластинки.
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Самые ранние экспонаты датированы 1898 и 1900 годом - это фонографы Томаса Эдисона. Всего можно увидеть около 70 экспонатов из частной коллекции Игоря Борисевича. Все...
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