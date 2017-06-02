Гомель в Instagram: топ-10 крутых снимков недели

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от onecattown (@onecattown) Май 27 2017 в 1:13 PDT

Публикация от @gromq_q Май 26 2017 в 1:30 PDT

Публикация от Свадебный фотограф (@senkin_photo) Май 26 2017 в 11:22 PDT

Публикация от Anastasia Duh. (@anastasiaduh) Май 31 2017 в 5:45 PDT

Публикация от Галина Поташко (@93galinka93) Май 31 2017 в 8:56 PDT

Публикация от Lavon Voŭk (@lavonvouk) Май 31 2017 в 4:46 PDT

Публикация от "Красотка". Торговая сеть. (@krasotka.gomel) Май 31 2017 в 10:56 PDT

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Май 31 2017 в 12:58 PDT

Публикация от Игорь (@fabian_photo) Май 28 2017 в 11:46 PDT

Публикация от Анастасия (@stasi_kr) Май 27 2017 в 1:06 PDT