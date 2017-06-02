Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская впервые побывала в Бресте

Средняя школа № 15 в Бресте известна своими давними традициями изучения французского языка. Ее учащиеся привыкли к визитам высоких иностранных гостей. Приезд посла, например, здесь не редкость. Но 2 июня, несмотря на начавшиеся каникулы, в школе царило оживление. Преподаватели и учащиеся ждали принцессу Таню де Бурбон Пармскую. Вместе с ними представительницу монаршей династии Франции встретили и корреспонденты БЕЛТА .



Фото: Екатерина Гараева

Монархов во Франции нет уже давно. Но этот факт не мешает Тане де Бурбон Пармской продолжать традиции своего славного рода. Например, одним из ее предков был Людовик XIV. Сама принцесса увлекается историей и является большим знатоком этикета. С такой интересной особой хотелось бы побеседовать многим, но удача улыбнулась ребятам из 15-й школы Бреста.

В школе с 2007 года действует билингвистическая секция.

«Принцип билингвизма позволяет использовать иностранный язык для получения знаний по другим предметам. Экономика и страноведение у нас ведутся на французском языке. Особенность схемы в том, что дети учатся рассуждать на другом языке. Навык очень полезный», — вводит нас в курс дела руководитель секции Ирина Корнеева.

Она поясняет, что в конце седьмого класса школьники сдают вступительный экзамен в билингвистическую секцию. Желающих набирается много. В нынешнем году примерно из 60 человек успешно испытания прошли 30.





Эти счастливчики в 8−11-х классах изучают французский язык углубленно. На нем юноши и девушки разговаривают бегло, на различные темы. В этом им, несомненно, помогло и постоянное общение с франкоговорящими гостями. В начале года в школе побывал посол Франции в Беларуси Дидье Канесс.

«Высокие гости к нам приезжают довольно часто. Проводим для них экскурсии, устраиваем концерты. Поэтому особого волнения перед встречей с принцессой нет», — призналась выпускница Алина Тюшкевич. Она в числе первых, кто пообщался с Таней де Бурбон Пармской. Девушка уже долгое время является экскурсоводом в школьном этнографическом музее «Спадчына». Вместе с подругами она рассказала принцессе о белорусской истории, культуре и традициях.

Сама же иностранная гостья призналась, что взволнована приездом в Брест. В Минске она была несколько раз, в городе над Бугом оказалась впервые.

«Брест для меня — новая точка на карте Беларуси. Очень рада побывать в школе. Мне эта тема очень близка. Я воспитываю трех дочерей. Средней исполнилось 18 лет. Она сейчас оканчивает школу, выбирает профессию и будет поступать в университет», — рассказала принцесса. Она отметила, что особенно приятно поговорить с ребятами, владеющими французским на высоком уровне.

Для встречи с француженкой брестские школьники подготовились основательно. Им было интересно узнать поподробнее о ее жизни и увлечениях, культуре, особенностях обучения во Франции. Немало было вопросов и у принцессы. Ее диалог с подростками получился открытым.





«Регулярно возвращаюсь в Беларусь, потому что нас объединяют культурные проекты. Я занимаюсь искусством гостеприимства, традициями, связанными с декорированием и сервировкой стола. По этой тематике мы работаем в Беларуси. Организуем мастер-классы, семинары, готовим и другие проекты», — рассказала гостья. Белорусов она считает очень гостеприимными людьми. «Каждый раз нахожу этому подтверждение, получая радушный и дружелюбный прием. Вы открытые люди. Это нас объединяет», — подчеркнула Таня де Бурбон Пармская.





По словам принцессы, изучая культуру, она открывает для себя и национальную кухню. Она считает себя гурманом и любит вкусно поесть. В каждый свой визит в Беларусь Таня де Бурбон Пармская пробует какое-то новое блюдо.

«Я с удовольствием ем хорошее мясо, блюда из картофеля. Мне нравятся драники, причем под разными соусами. Еще люблю ваше пиво. Хотя об этом, наверное, не стоило говорить в стенах школы», — смущенно улыбнулась гостья.





За искреннюю беседу школьники ее отблагодарили небольшой литературно-музыкальной постановкой на французском языке.

«Такие встречи очень интересны. Ты постоянно испытываешь свои знания иностранного языка, узнаешь что-то новое, раскрепощаешься. В девятом классе мы посещали Францию. Тогда я поняла, что не нужно стесняться разговаривать, нужно пробовать учить что-то новое», — поделилась впечатлением одиннадцатиклассница Ольга Нечаева. Свою дальнейшую жизнь она планирует связать с французским, в ее планах поступить в университет на экономический факультет. При этом ученица является обладательницей сертификата DELF B2.





«Его получили восемь человек из класса, я в их числе. Этот сертификат международного значения, который позволяет учиться во франкоязычных странах. В любом случае он может пригодиться в жизни», — считает выпускница.

Школьники продолжили обсуждение встречи, попрощавшись с Таней де Бурбон Пармской. Ее уже ждали в другой части Бреста, где прошел благотворительный бал, на который французская принцесса была приглашена в качестве специального гостя.





На мероприятии прошел аукцион, вырученные средства от которого направят в помощь слабовидящим и незрячим детям, обучающимся в Жабинковской специальной общеобразовательной школе-интернате. За эти деньги будет проведен ремонт сенсорной комнаты и закуплено необходимое оборудование.

«Мне приятно оказать поддержку фонду „Новое поколение“, который совместно с проектом „Променада“ устраивает мероприятие в помощь детям. Я сразу согласилась поучаствовать. Дорога и дальние расстояния меня не пугают», — подытожила представительница монаршей династии.



