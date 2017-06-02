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Народный календарь на июнь: Месяц с особым, самым длинным днем в году

03.06.2017 11:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Июнь для наших предков всегда был месяцем заготовки сена, работы на урожай и месяцем, в который случается особый, самый длинный день в году. TUT.BY собрал в одном ролике все народные приметы, которым придавали значение наши предки.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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Июнь для наших предков всегда был месяцем заготовки сена, работы на урожай и месяцем, в который случается особый, самый длинный день в году. TUT.BY собрал в одном...

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