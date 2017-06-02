|
Народный календарь на июнь: Месяц с особым, самым длинным днем в году
03.06.2017 11:51 — Новости Культуры | Tut.by
Июнь для наших предков всегда был месяцем заготовки сена, работы на урожай и месяцем, в который случается особый, самый длинный день в году. TUT.BY собрал в одном ролике все народные приметы, которым придавали значение наши предки.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июнь для наших предков всегда был месяцем заготовки сена, работы на урожай и месяцем, в который случается особый, самый длинный день в году. TUT.BY собрал в одном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии