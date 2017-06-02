Честный тракторист и чашка от королевы. Репортаж из Быховского историко-краеведческого музея

Сегодня проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » расскажет вам о Быховском районном историко-краеведческом музее. За сорок лет работы музей несколько раз менял местонахождение, однако, несмотря на пертурбации, там есть на что посмотреть. Что именно — читайте ниже.



Здание музея в 2017 году

Это учреждение было основано в 1970 году на базе музея, существовавшего при редакции районной газеты «Маяк Приднепровья». Правда, для посетителей его открыли лишь спустя 14 лет. Изначально он располагался на территории Быховского замка (сегодня от некогда величественной крепости мало что осталось).

В 2015 году музей переехал в здание, где в XIX веке находилась мужская гимназия, в советское время — школа и детский приют.



Здание музея в середине — конце ХIХ века



Здание музея в 1948—1950 гг.

Сегодня экспонаты располагаются в хронологическом порядке в шести залах.

Первый зал посвящен археологии и природе района. Во втором зале экспонируются предметы, которые раскрывают военную славу Быхова как города-крепости, а также историю города в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Третий зал посвящен этнографическим особенностям Быховского края, истории Барколабовского женского монастыря, Грудиновке и ее владельцам. Кроме этого, в зале можно ознакомиться с различными предметами быта рубежа ХІХ-ХХ веков.

Четвертый зал рассказывает о Быховском уезде в революционные годы. Пятый экспозиционный зал посвящен Второй мировой войне и ее героям, которые так или иначе были связаны с Быховским районом.





Среди экспонатов можно выделить цельнокованую кирасу — латы второй половины XVI — начала XVII века. Этот уникальный предмет был найден в исторической части Быхова.





Также ценным экспонатом является клад серебряных монет XVI — начала XVIII веков. Был найден на территории Быховского района местным трактористом в 1990 году. Он же честно передал клад в фонды музея. Сам клад находится в керамической копилке. По оценкам музейных сотрудников, его спрятали в XVIII веке — во времена многочисленных осад города-крепости.





Еще один интересный экспонат — надмогильный каменный крест из красного гранита, который относится к периоду XVI—XVIII веков. Лесничий Городецкого лесничества нашел его в 2011 году прямо в центре деревни Гута Быховского района, где он находился возле заброшенного дома. Размеры креста: 70×36 см. Высечен он неаккуратно, асимметрично. Из-за следов на кресте существует версия, что раньше он был языческим идолом.





Необычными экспонатами являются чайная чашка и блюдце из тонкого костяного фарфора английского производства XX века марки Paragon (Fine Bone China). Владельцем марки был Джон Эйнсли. В качестве клейма мастера этой фирмы ставили на изделие родовой герб семьи Эйнсли. Фарфоровые изделия этой компании быстро получили известность и признание. В 1933 году фирма получила статус поставщика королевского двора от королевы. Они никак не связаны с Быховским районом, но элегантно дополняют интерьер дворянского уголка в четвертом зале.





Музей пополняет свои фонды разными способами: некоторые предметы закупает, другие приносят местные жители. Жительница города Быхова Валентина Дуван совсем недавно нашла на своем приусадебном участке монету 2 копейки, датируемые 1917 годом.

Под эгидой музея с 2015 года проводится научно-практическая конференция «Быховские краеведческие чтения». По ее итогам издается сборник статей.





Своеобразной «изюминкой» для посетителей являются интерактивные музейные занятия. Например, «Археология без витрин», во время которого посетителям предоставлена возможность почувствовать себя археологом, а также принять участие в миниатюрных раскопках. На другом музейном занятии «Прыйшлі Каляды — усе людзі рады» посетители знакомятся с историей происхождения праздника, принимают участие в настоящем калядном гадании.





Адрес музея: город Быхов, улица Ленина, 40.

Время работы: вторник-пятница, с 08.00 до 18.00 (без обеда). Суббота и воскресенье, с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Выходной — понедельник.

Цена билета в 2017 году: взрослый — 60 копеек, детский — 30 копеек.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

Все материалы проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ»